Cesare Cremonini a Firenze, la scaletta del concerto 2022

Proseguono i concerti di Cesare Cremonini negli stadi, con il cantante atteso questa sera mercoledì 22 giugno allo stadio “Franchi” di Firenze. Il Tour organizzato in questo 2022 è l’occasione giusta per celebrare i 20 anni di carriera di Cesare Cremonini, super ospite nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Oltre a grandi successi del passato, il cantante si esibirà con alcuni nuovi brani come La ragazza del futuro, uscita lo scorso 25 febbraio, ma anche MoonWalk e Chimica che, eseguite dal vivo, presenteranno degli arrangiamenti differenti. L’altra grande novità, inoltre, è il fatto che Cesare Cremonini canterà Qualcosa di grande, che da quando ha lasciato i Lunapop non ha mai più interpretato davanti al pubblico.

La scaletta del concerto di Firenze di Cesare Cremonini

approfondimento

Cesare Cremonini in concerto, le prove prima del tour estivo. VIDEO

Dopo aver anticipato un po’ i temi del concerto, andiamo a elencare nel dettaglio la scaletta del concerto di Cesare Cremonini allo stadio “Franchi” di Firenze:

Cercando Camilla La ragazza del futuro PadreMadre Il comico (Sai che risate) La nuova stella di Broadway Logico #1 Grey Goose Qualcosa di grande Chimica Colibrì Buon viaggio (Share The Love) Lost in the Weekend, Mondo Stella di mare MoonWalk Vieni a vedere perché Delfini Chiamala felicità Ciao 50 Special Marmellata #25 Poetica Nessuno vuole essere Robin Al telefono Un giorno migliore

Un momento particolarmente toccante sarà l’esecuzione di Stella di mare in un duetto virtuale con Lucio Dalla, cantautore scomparso il 1° marzo 2012. Daniele Caracchi, cugino del compianto artista, ha parlato di come è nata questa idea: “Un giorno Cesare mi ha chiamato e mi ha rivelato questo suo desiderio. Sentire la voce di Lucio sul palco, dopo tanto tempo, sarà una grande emozione per tutti”. In merito alle date negli stadi, invece, Cesare Cremonini ha dichiarato: “In tutto il tour daremo la possibilità di portare alla gente soprattutto bei ricordi, di costruire la bellezza non solo artistica, ma fatta anche di emozioni positive”.