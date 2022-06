La scaletta del concerto di Tananai a Bologna

Dopo una pausa di 18 giorni, questa sera, martedì 21 giugno, Tananai torna live in concerto a Bologna: ecco la possibile scaletta dell’esibizione al Parco delle Caserme Rosse

La “piccola peste” si appresta a tornare sul palco. Il riferimento, per chi non lo avesse colto, è al cantante Tananai, nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino. Tananai, infatti, è un omaggio al nomignolo che gli affibbiava il nonno quando era bambino, che significa appunto “piccola peste”. Dopo la partecipazione per la prima volta all’ultima edizione del Festival di Sanremo, la carriera del cantante sta sempre più ingranando, con un tour organizzato che lo vedrà coinvolto questa estate nelle principali città italiane.