Elton John venderà l'NFT di "Rocketman" per la lotta contro l'AIDS

Non ha resistito al richiamo degli NFT (Non-Fungible Token) – i certificati che attestano l’autenticità e unicità, oltre che proprietà di opere d’arte digitali in formato immagine, musica e video – neppure Sir. Elton John che nelle ultime ore di lunedì 20 giugno, ha annunciato il suo ingresso ufficiale nel mondo del web3, in collaborazione con Voxel Bunny e Jadu per la vendita all’asta di uno speciale hoverboard di Rocketman e fan experience nel Rocket NFT Club . L’importo ricavato andrà in beneficienza alla Elton John AIDS Foundation , l’organizzazione fondata dal rocker e cantautore britannico con l’obiettivo di ridurre lo stigma che ancora vige sui malati di AIDS e aiutarli nel loro quotidiano con opere concrete.

Anche Elton John nel mondo degli NFT per beneficienza

approfondimento

Elton John torna a fare luce sulla Elton John AIDS Foundation - l’associazione non-profit da lui fondata a New York nel 1992 e a Londra nell’anno successivo, per finanziare attivamente la ricerca e prevenzione contro l’AIDS – con un’altra importantissima raccolta benefica che passa questa volta per i mezzi digitali. Il cantante, compositore e musicista di Pinner, rilascerà gli NFT per l’acquisto di un hoverboard di Rocketman, insieme ad una ancor più ricca serie di token, per l’accesso a svariate fan experience nel Rocket NFT Club. Ecco come Elton John ha commentato il suo arrivo nel metaverso con NFT e token: “Anche se non sono un esperto di metaverso… Il Web3 ha il potenziale per riunire persone da tutto il mondo come mai prima d'ora e sono entusiasta delle opportunità di entrare in contatto con i miei fan in una comunità vivace e in crescita”. Con lui al lavoro sulla vendita di NFT legati alle sue opere ed esperienze in digitale anche l’artista Voxel Bunny e l’aziendaa Jadu, per un tutt’uno che punta a mettere in luce anche i diritti della comunità LGBTQ+ proprio nel mese dedicato al Pride.