La scaletta del concerto di Marco Mengoni a Milano San Siro

Musica

La fine del 2021 segna il debutto del sesto album in studio per Marco Mengoni, “Materia (Terra), disponibile dal 3 dicembre. Il cantautore di Ronciglione ha mosso i primi passi nel talent show “X Factor” nel 2009. Da allora, la sua discografia ufficiale conta sei album in studio e altri quattro cd che racchiudono le registrazioni dal vivo delle sue fortunate tournée, elenco che non tiene conto delle versioni di alcuni dei suoi maggiori successi incise per i paesi esteri dove l'artista vanta un folto seguito