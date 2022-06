Mannoia su Una. Nessuna. Centomila: "Non sarà l'ultimo concerto"

Le padrone di casa Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Elisa, Giorgia, Gianna Nannini e Laura Pausini, dopo due anni di attesa, sono finalmente riuscite nel loro intento, salire insieme sul palco per dare vita a uno spettacolo ideato per raccogliere fondi destinati ai centri anti-violenza (i proventi del concerto ammontano a 2 milioni di euro e sono destinati a strutture specializzate per fornire un supporto alle vittime e garantire e assicurare la sostenibilità nel tempo delle attività da loro realizzate). Inoltre sono già stati stanziati 200mila euro come donazioni a favore della 'Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate' e alla Fondazione Pangea Onlus per il progetto 'Emergenza Afghanistan'. Circa cinque ore di show e 62 brani in scaletta, suddivisi in 'mini-concerti' in cui le artiste hanno duettato con altri sette artisti uomini, ognuno scelto dalle protagoniste.