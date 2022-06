Videoclip Italia Awards, i vincitori della prima edizione

approfondimento

Videoclip Italia Awards, tra panel sul gap di genere e vincitori

I premi hanno contemplato anche i professionisti di tutti gli altri reparti coinvolti nella realizzazione di videoclip: l’auspicio, come afferma Alessio Rosa «è che i premi assegnati possano determinare nuove sinergie e opportunità lavorative, nell’ambito del videoclip così come negli altri ambiti in cui operano le varie figure professionali». Rosa sottolinea inoltre come nel settore degli audiovisivi il networking sia fondamentale: «Finora non esisteva un evento che mettesse al centro gli addetti ai lavori, con questo obiettivo dichiarato. Tutti i vincitori hanno sottolineato - chi nei ringraziamenti durante la cerimonia, chi in forma privata - quanto sia importante che Videoclip Italia Awards ci sia e che continui ad essere soprattutto questo». L’evento ha registrato sold out per quanto riguarda la premiazione all’interno della sala Teatro del Monk e ha potuto accogliere molte più persone nei grandi spazi all’aperto del locale. Per i direttori questa partecipazione straordinaria significa che «anche se l’industria musicale è in costante mutamento, il videoclip non è un formato o un genere superato. Siamo in tantissimi, professionisti e non, a seguire con interesse la sua evoluzione come espressione artistica. Per questo vogliamo ringraziare anche i docenti delle scuole di cinema coinvolte e Women in Film, Television & Media Italia, la cui presidente Domizia De Rosa è stata tra le moderatrici di un panel molto partecipato, dedicato al gender gap e alla rappresentazione di genere nei videoclip, nel corso del quale sono emerse alcune questioni su cui vogliamo tornare perché riguardano le donne ma anche gli uomini di questa industria. Per riconoscere il valore artistico dei videoclip, infatti, non dobbiamo dimenticare che si tratta di opere d’arte realizzate con poco budget e con molto più impegno di quanto si creda. Anche su questo ci confronteremo nella prossima edizione». .