Arevortik, cambiamento e autenticità passano dalle loro Stanze

E' disponibile su tutte le piattaforme streaming Stanze, il nuovo singolo della band tarantina Arevortik, attiva dal 2012 con diverse esperienze live e festival sul territorio pugliese e nazionale. Stanze è il brano che precede il nuovo lavoro degli Arevortik. Lontana dalle sonorità punk rock del loro primo album Danger, la band inizia nuove sperimentazioni musicali e propone un sound più omogeneo, legato alla composizione di brani con testi esclusivamente in italiano. Il nuovo lavoro è accompagnato anche da un video girato da Ahooga, collettivo che si occupa di video making, scrittura e sceneggiatura di videoclip musicali. Il video, se ancora ce ne fosse bisogno, vuole portare allo scoperto l’inutilità della guerra, del pensiero violento e cieco, personificato da Rocco Barberio nei panni di un generale senza scrupoli, disposto a mettere a rischio la vita dei suoi sottoposti (gli Arevortik stessi) pur di raggiungere il suo obiettivo.



Così il gruppo commenta il pezzo: "Stanze è un brano che urla al cambiamento e all’autenticità. Ci spaventa immaginare di essere tutti uguali, con gli stessi desideri e con gli stessi bisogni. Nella società in cui viviamo e negli spazi che condividiamo con le altre persone, non è facile mantenere la propria autenticità, sentirsi se stessi e lasciarsi andare senza provare disagio. Spesso troviamo consolazione nell’immaginare luoghi differenti e altri, come “stanze” dove la nostra originalità e la nostra diversità non sono mai avvertite come un problema. Questo però non può più bastare. Non è più tempo di essere chi siamo davvero solo nel nostro mondo interiore. È necessario smettere di camminare a testa bassa per paura dei giudizi altrui e iniziare piuttosto a fare i conti con la vera realtà. Affrontando quelle che ci sembrano difficoltà riusciremo a trovare il nostro luogo e il tempo in cui finalmente scoprirci per ciò che siamo".