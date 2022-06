Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Scorre – Il Festival, la manifestazione promossa da P.E.R. Promoter Emilia-Romagna con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con il Comune di Bondeno, torna a Bondeno per la seconda edizione nei giorni di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 settembre 2022. Svelati i primi appuntamenti dell’inedito programma di ampio respiro che verrà annunciato nelle prossime settimane. Si inizia venerdì 2 settembre alle ore 21 con lo spettacolo Giacobazzi & Friends, che vedrà protagonista il comico romagnolo Giuseppe Giacobazzi in uno spettacolo ricco di ospiti tutto da ridere; si prosegue sabato 3 settembre alle ore 21 con la voce grintosa e graffiante di Noemi, un concerto di grande intensità; si chiuderà domenica 4 settembre alle ore 18:30 con l’Orchestra Giovanile Toscanini – NEXT con un repertorio musicale dedicato alle colonne sonore cinematografiche.



L’ingresso allo spettacolo “Giacobazzi & Friends” sarà a pagamento con due tipologie di biglietti a sedere numerati: prima platea € 25,00; seconda platea € 20,00.

I biglietti saranno disponibili sulla piattaforma ufficiale dell’evento https://www.boxerticket.it/ dalle ore 12:00 di martedì 31 maggio 2022. L’ingresso ai concerti di Noemi e dell’Orchestra Giovanile Toscanini sarà a titolo gratuito previa prenotazione sulla piattaforma ufficiale dell’evento https://www.boxerticket.it/ dalle ore 12:00 di mercoledì 20 luglio 2022. Il programma completo delle iniziative - che comprenderà anche un Omaggio a Gianni Celati – sarà annunciato nelle prossime settimane in una conferenza stampa di presentazione del festival.



"Siamo orgogliosi di poter confermare sul nostro territorio questo bellissimo festival musicale e culturale – ha dichiarato Simone Saletti, Sindaco di Bondeno - Quest’anno, Piazza Garibaldi si animerà con tre serate speciali: avremo la straordinaria comicità di Giacobazzi, la grande musica di Noemi, e l’armonia sonora dell’Orchestra giovanile Toscanini. Portiamo quindi sul palco di Bondeno artisti di fama nazionale ed eventi culturali presso la bellissima Rocca Possente di Stellata, certi di poter offrire una vetrina del territorio a chi viene da fuori e momenti piacevoli e divertenti ai nostri concittadini".