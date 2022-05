Christina Aguilera, in arrivo il nuovo album in spagnolo La Tormenta

Nuovo progetto in arrivo per la popstar statunitense. Nelle scorse ore Christina Aguilera ha annunciato l’uscita del nuovo album La Tormenta in un post sul profilo Instagram che conta più di otto milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, servizi fotografici, impegni lavorativi e momenti di relax in compagnia degli affetti più cari.

Tra i suoi album più amati troviamo Stripped e Back to Basics, per quanto riguarda i singoli spiccano Genie in a Bottle, Beautiful, Fighter, Candyman e Not Myself Tonight.