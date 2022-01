Christina Aguilera, la collezione dedicata all’ultimo album La Fuerza

La popstar ha annunciato sui suoi social che i nuovi cappellini, felpe e magliette stampate col motivo dell'ultimo EP in spagnolo sono disponibili all'acquisto online Condividi

La promozione di “La Fuerza”, il nuovo EP di Christina Aguilera disponibile dal 21 gennaio su tutte le piattaforme digitali, è in piena attività e la sua autrice ed interprete ha chiamato a raccolta i suoi fan per allertarli sulla nuova collezione dedicata all'album: t-shirt, felpe, cappellini con visiera e qualche altro gadget, oggetti da collezione per gli appassionati e must have da indossare ai prossimi live della cantante.

La collezione a tema “La Fuerza” approfondimento Christina Aguilera, pubblicato il video del singolo Santo con Ozuna La collezione a tema “La Fuerza” è disponibile in una sezione dedicata del sito ufficiale di Christina Aguilera, christinaaguilera.com, dove al momento sono disponibili sei imperdibili prodotti per i veri “Fighters”, che è il nomignolo con cui la cantante chiama i suoi affezionati ammiratori e seguaci fin dai tempi dell'uscita di “Fighter”, uno dei suoi maggiori successi dei primi anni del Duemila, singolo contenuto nell'album “Stripped” del 2002.

I toni scuri sono dominanti nella collezione che è composta da due t-shirt in cotone stampate, una felpa con cappuccio con i loghi stampati sulle maniche e sul petto, un cappellino da baseball con ricamo frontale, una candela con l'immagine in bianco e nero dell'artista. Tutti i capi sono disponibili in tutte le taglie e i prezzi vanno dai quaranta agli ottanta dollari. Sempre sullo shop è possibile l'acquisto dell'EP “La Fuerza” in versione digitale.

Entro l'anno gli altri due capitoli del nuovo progetto musicale approfondimento Christina Aguilera: ecco com'è cambiata la popstar Il merchandising ideato per “La Fuerza” è indice dell'attenzione della popstar per questa nuova fase della sua carriera che sarà caratterizzata dal rilascio per tutto il 2022 di quanto è stato realizzato nell'ultimo anno, trascorso dall'artista a scrivere musica. Se “La Fuerza” è il primo prodotto, orgogliosamente realizzato in lingua spagnola per onorare le radici ecuadoregne, la Aguilera ha già anticipato che il rilascio di nuovo materiale inedito è già in programma e potrebbe avvenire prima della metà dell'anno. Lo sforzo creativo della stagione del lockdown sarà infatti suddiviso in tre parti e non è detto che il prossimo capitolo non sarà del tutto differente nella lingua, nelle sonorità e nelle atmosfere a questo.

“La Fuerza” è stato anticipato da due singolo, “Pa' Mis Muchachas” e “Somos Nada”, ma la Aguilera si è legata con un grande nome della scena reggaeton per il singolo di lancio “Santo” che vede la partecipazione di del portoricano Ozuna.