La band genovese racconterà dal vivo l'ultimo disco Mescla e festeggerà i 20 anni dall’uscita del loro primo disco d’oro Into the Darkness, Into the Moda

Dopo una pausa forzata dovuta alle restrizioni della pandemia, i Meganoidi

riprendono l'attività live per promuovere il loro ultimo disco Mescla e festeggiare i

20 anni dall’uscita del loro primo disco d’oro Into the Darkness, Into the Moda, con la pubblicazione di un vinile in tiratura limitata (https://master-

music-srl.sumup.link/product/meganoidi-into-the-darkness-into-the-moda-vinile-rosso).



L'ultimo album Mescla sarà eseguito incastonandolo in una scaletta composta da

un vero e proprio racconto della loro carriera (Meganoidi, Mia, King Of Ska, Zeta

Reticoli, Condizione, Accade di là, Gocce ecc...), partendo dalle origini del 1998

fino a oggi. Con il Mescla Tour 2022 toccheranno tutta la penisola e torneranno anche a Genova dopo quattro anni di assenza dalla loro città natale. A breve si aggiungeranno nuovi live al Mescla Tour 2022, quindi bisognerà tenere d'occhio i canali social della band.

MEGANOIDI MESCLA SUMMER TOUR 2022





MAGGIO



27/05 Parco Tittoni - Desio (MI)

28/05 Food Festival Italia - San Miniato (PI) - Unplugged



GIUGNO

03/06 Medicina Rock Festival - Medicina (BO)

04/06 Beer & Sound - Fontanelle (TE)

07/06 Che Festival by Music for Peace - Genova (GE)

10/06 Piroka Summer Park - Toscolano Maderno (BS) - Unplugged

11/06 Molo 517 Festival - Schio (VI) - Unplugged

12/06 Food Festival Italia - Sesto Fiorentino (FI) - Unplugged

18/06 Pecoraduno - Campoleone (RM)

24/06 Youth Festival - Sassuolo (MO)



LUGLIO

01/07 La Spina Summer Sound - Bernareggio (MB)

02/07 Back in Villa Music Festival - Bientina (PI)

09/07 Sabbio Festival - Sabbioneta (MN)

27/07 Peter Pan In 3D - Marina di Ravenna (RA)

28/07 El Barrio Verde - Alezio (LE)

29/07 Whisky a Go Go - Marina di Pulsano (TA)

30/07 My Way Le colonne - Brindisi (BR)



AGOSTO

01/08 Villachiara In Fermento - Villachiara (BS) – Unplugged

20/08 Birra & Salsicce Festival Vagliagli - Castelnuovo Berardenga (SI)

Settembre

17/09 Rock Planet (Festa della Birra) - Pianella di Cervia (RA)