Vasco Rossi in concerto a Trento, la scaletta

Il sito Setlist ha riportato la possibile scaletta che però al momento non è ancora stata confermata

Poche ore all’inizio del concerto che vedrà Vasco Rossi esibirsi a Trento davanti a ben 120.000 persone . Nel frattempo cresce sempre di più la curiosità del pubblico per la scaletta, non ancora ufficializzata.

Nelle scorse ore il sito Setlist ha riportato i brani che l’artista potrebbe aver deciso di cantare sul palco, al momento però non è arrivata alcuna conferma ufficiale.

Secondo quanto riportato dal sito, Vasco Rossi potrebbe dare il via alla serata con XI Comandamento per poi proseguire con L’uomo più semplice, Ti prendo e ti porto via, Se ti potessi dire e Senza Parole.