Claudym realizza una versione inedita e live di Sad Love e ne ospitiamo un estratto che nella sua interezza è possibile vedere in esclusiva su Apple Music. Sad Love è tratta da UN-POPULAR, l’EP d’esordio dell'artista disponibile su Apple Music in Audio Spaziale con Dolby Atmos: “Il Dolby Atmos per me è stata una scoperta esaltante” – commenta Claudym. “Non ci avevo ancora posto grande attenzione, pensavo fosse più un effetto scenografico che qualcosa che potesse davvero cambiare la percezione della musica. Poi, quando sono andata in studio ad ascoltare i mix del mio EP "Un-popular", ho capito che era una straordinaria possibilità in più per far arrivare la mia musica esattamente come la penso, farla suonare a 360 gradi intorno a chi la ascolta. Non escludo, nel prossimo futuro, di registrare delle canzoni già "pensandole'" in Audio Spaziale! Ne devo parlare con i producer con cui lavoro, ma credo possa essere un obiettivo realizzabile oltre che stimolante e divertente”.



Il video completo è disponibile su Apple Music a questo link: Claudym - Sad Love (Live).



Il video è pensato per focalizzare l’intera attenzione su Claudym, che si esibisce, accompagnata dalla sua band, in un set minimale, semplice ed essenziale. L’artista gioca con gli sguardi e si rivolge direttamente alla telecamera raccontando un lato “infelice” dell’amore, fatto di dipendenze, sfuggevolezza, esitazione e costanti tira e molla. I continui ripensamenti non portano da nessuna parte, ma affievoliscono soltanto un sentimento che avrebbe potuto diventare qualcosa di più e che si perde invece tra cambi di rotta inconcludenti. Gioia, rabbia, disillusione, incertezza e speranza sono solo alcuni degli ingredienti di UN-POPULAR, uscito venerdì 6 maggio. L’EP è il perfetto biglietto da visita di Claudym, che, dopo aver regalato svariati singoli con cui si è imposta come una delle portavoce del nuovo pop underground, esordisce con un progetto discografico poliedrico ed eterogeneo esattamente come lei.