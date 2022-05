IMAGinACTION, torna il Festival Internazionale del videoclip musicale

Appuntamento il 10 e 11 giugno per una due giorni di musica e immagini per la sostenibilità targata Mab. Il ritrovo è sul Lungomare Porto Garibaldi a Comacchio, nella biosfera Delta del Po. L'ingresso è gratuito. I primi ospiti annunciati sono Manuel Agnelli, Carmen Consoli, Willie Peyote e Yuman

Nuova edizione e nuova location per IMAGinACTION, il primo Festival Internazionale del videoclip musicale, che dopo una fortunata collaborazione con il Comacchio Beach Festival nel 2019 con l’evento che coinvolse ANASTACIA, quest’anno propone l’intera nuova edizione nella biosfera delta del Po, in collaborazione con il Comacchio Beach Festival 2022 e presenta un evento di due giorni in cui i suoni e le immagini arriveranno al pubblico nella suggestiva location di Porto Garibaldi, dove sul palco saranno protagonisti i big della musica italiana e si presenteranno contenuti culturali e artistici nell’ottica di sviluppare, arricchire e promuovere lo sviluppo ambientale presente e futuro.

Sul palco, per parlare di musica ed immagini video, tra i primi ospiti annunciati MANUEL AGNELLI, CARMEN CONSOLI, WILLIE PEYOTE e YUMAN, la presentazione in Anteprima Mondiale dei 6 vincitori di Mission Diversity, un progetto internazionale dedicato al tema delle diversità di genere e culturali, grazie al quale sono stati finanziati 6 progetti provenienti da tutto il mondo e proposti da organizzazioni (profit e non-profit) del mondo creativo, culturale e musicale, con l’obiettivo di combattere le discriminazioni di genere e consentire pari opportunità professionali all’interno del settore musicale ed ancora, il 10 e l’11 giugno, lo Young IMAGinACTION Award, in collaborazione con BPER Banca.

Questi sono solo i primi Artisti annunciati di un evento che si pone come uno tra i piu’ interessanti ed innovativi tra i Festival di settore.

‘il 2022 è un anno molto importante per IMAGinACTION’ racconta Stefano Salvati Direttore Artistico dell’evento ‘Importante per la rinnovata collaborazione, ancora piu’ interessante, con il Comacchio Beach Festival che ringrazio per l’ospitalita’, importante perchè a breve sarà operativo il tax credit anche per i videoclip che per merito di IMAGinACTION, attraverso il mio impegno e quello di Raffaella Tommasi di Daimon Film e di Enzo Mazza, Ceo di Fimi, porterà sgravi fiscali a tutte le case discografiche italiane fino al 40% del costo del videoclip stesso. Importante anche perchè IMAGinACTION, dopo l’edizione unica e innovativa del Drive in all’aeroporto di Forli del 2020, quest’anno si ripete con un’ altra idea speciale: per la prima volta al mondo, in una meravigliosa spiaggia libera, i videoclip verranno proiettati su uno schermo di circa 15 metri di lunghezza su un palco da di più di trenta metri con amplificazione e luci da stadio’

L’evento del 10 e 11 giugno è promosso e sostenuto dal Comune di Comacchio in collaborazione con la società Daimon Film e il supporto dell’Associazione Comacchio è Turismo, Visit Comacchio ( presieduta da Ted Tomasi) e De Stefani SPA.

Il Vice Sindaco di Comacchio Maura Tomasi dichiara “Anche quest’anno siamo lieti di proporre la grande festa di inizio estate, con un evento, quello del 10 e 11 giugno, che segna soprattutto la voglia di liberta’ e serenita’ di tutti noi. Un evento unico, in una location suggestiva. Il tutto come sempre ad ingresso gratuito, nel rispetto delle normativa e quindi in totale sicurezza’. L’Assessore al Turismo di Comacchio Emanuele Mari prosegue ‘Il Comacchio Beach Festival con la collaborazione dell’IMAGinACTION si arricchisce con contenuti internazionali e propone musica ed immagini con un parterre di artisti di grandissimo livello. Un progetto innovativo e unico che ci inorgoglisce. Un momento di cultura e spettacolo dedicato a tutti”

IMAGinACTION è realizzato in collaborazione con FIMI, il contributo della Regione Emilia- Romagna, la compartecipazione di APT Servizi Emilia- Romagna, il supporto del MIBACT e il sostegno di BPER Banca e De Stefani SPA. “Siamo felici di ospitare nuovamente IMAGinACTION, il primo Festival Mondiale del Videoclip Musicale per questa sua edizione 2022. Sarà un momento di grande orgoglio per tutto la nostra Regione, il cui patrimonio artistico e culturale non può che essere arricchito dalla presenza di un’iniziativa di questo calibro, con ricadute di rilievo anche sul nostro turismo impegnato con slancio rinnovato in una efficace ripartenza. Occasione speciale per ascoltare i racconti degli artisti più importanti del panorama musicale internazionale attraverso la produzione video più significativa della loro carriera ” ha dichiarato Andrea Corsini, Assessore al Turismo Regione Emilia Romagna. Il Responsabile Direzione Territoriale Emilia Est-Romagna di BPER Banca Massimo Biancardi dichiara: “BPER Banca è da sempre vicina alla cultura attraverso numerosi interventi su tutti i territori che presidia, con particolare attenzione al mondo dei giovani. IMAGinACTION è un appuntamento che con piacere sosteniamo. Attraverso il contest specifico ‘Young IMAGinACTION Award’, tra l’altro, permettiamo a giovani talenti di esprimere il proprio potenziale e farsi conoscere. Inoltre ci sono quest’anno i temi della diversità e della sostenibilità, sui quali BPER Banca investe molto.”

La serata del 10 giugno, dedicata interamente ad IMAGinACTION sara’ condotta da Paolo Ruffini con le Le Voci Sole, gruppo vocale al femminile composto da Claudia Campolongo, Beatrice Baldaccini, Mary Cadeddu, Arianna Bertelli, Beatrice Ferrantino, che insieme coinvolgeranno il pubblico regalando un’esperienza travolgente e traghettandolo, nell’arco della serata, tra i tanti momenti importanti dedicati ad IMAGinACTION.

Manuel Agnelli, Carmen Consoli, Willie Peyote saranno tra gli artisti che sul palco si racconteranno ed emozioneranno il pubblico, accompagnati da noti giornalisti italiani tra cui Paolo Giordano e Boris Sollazzo, come sempre accade ad IMAGinACTION in un dialogo intimo e di grande arricchimento culturale ed artistico.

Nell’arco delle due serate Mission Diversity presentera’ in Anteprima Mondiale i videoclip dei 6 progetti vincitori del concorso. Mission Diversity è stato promosso da Music Innovation Hub, impresa sociale che realizza progetti innovativi e socialmente responsabili nel settore musicale, insieme al programma internazionale dedicato alla gender equality KEYCHANGE e PRS Foundation, powered by YouTube, supportato da Daimon / IMAGinACTION e con l’adesione dei partner istituzionali ASviS, Italia Music Lab, UN SDG Action Campaign e UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni

IMAGinACTION e il Comacchio Beach Festival sono da sempre vicini ai temi di diversità e inclusione, al sostegno di cause sociali, e allo sviluppo di giovani talenti.

IMAGinACTION è uno dei partner fondamentali di Mission Diversity: grazie alla donazione erogata dai Daimon Film srl è stato infatti possibile finanziare la realizzazione dei progetti vincitori: IMAGinACTION darà spazio e valorizzerà nella splendida e suggestiva cornice della biosfera Delta del Po i brani e i videoclip di tutti gli artisti vincitori di Mission Diversity.

Ogni progetto sarà in grado di portare all’interno dell’evento di Porto Garibaldi il racconto del tema delle diversità, a partire dalla diversità di genere, ma anche la narrazione delle diversità culturali e geografiche, attraverso la multimedialità di musica e video.

In entrambe le due serate dell’evento si svolgera’ l’edizione 2022 dello Young IMAGinACTION Awards: il concorso, rivolto a videomakers dai 16 ai 45 anni, prevede l’invio a info@daimonfilm.com di videoclip musicali in formato mp4, sulla base di pezzi editi e/o inediti. I primi 3 classificati potranno esibirsi sul prestigioso palco di IMAGinACTION, durante il Festival, con il brano legato ai videoclip inviati. Grazie alla collaborazione con BPER Banca, il concorso sta realizzando il sogno di tanti talenti.

La seconda serata, quella dell’11 giugno, vedra’ protagonista uno storico partner del Comacchio Beach Festival, RADIO BRUNO.

Radio Bruno è la radio ufficiale di IMAGinACTION al Comacchio Beach Festival 2022.

Una collaborazione che si rinnova dopo le edizioni di Forlì (2020 e 2021) e il tour IMAGinACTION presentato a Milano e Torino.

Per IMAGinACTION, l’11 giugno, salira’, tra i tanti giovani Artisti che si avvicenderanno sul palco, il vincitore di Sanremo Giovani Yuman e poi ancora i progetti di Mission Diversity e lo YOUNG IMAGinACTION AWARD.

Sabato 11 giugno il palco si trasformerà in uno studio radiofonico e Radio Bruno presenterà la serata con la speaker LAURA PADOVANI che intervisterà gli artisti, con i loro video e le performance live. L’evento sarà ripreso dalle telecamere per la produzione di uno speciale che sarà trasmesso nelle settimane successive sui canali televisivi di Radio Bruno.

La serata si concluderà con uno speciale VJ set animato dai dj di Radio Bruno per far ballare il pubblico sulla spiaggia con le hit e i video delle canzoni che saranno protagonisti sui grandi schermi.

Il Comacchio Beach Festival pone attenzione alla natura e sostenibilita’ e quest’anno con l’importante contributo della presenza di IMAGinACTION aggiunge valore alla sostenibilita’ non solo con i suoni ma anche attraverso le parole e le immagini della musica.

L’edizione di IMAGinACTION 2022 si tiene nella Biosfera Delta del Po, nella location storica del Comacchio Beach Festival .

Nei secoli, fra isole e barche Comacchio era sicuro luogo d’approdo e di partenze lungo le rotte del grande mare e i fiumi interni. Oggi come allora Comacchio conserva le testimonianze della sua rinascenza secentesca ed il ponte monumentale Trepponti (detto Pentarco) con le sue cinque scalinate, si apre verso il suo nucleo storico. La costa accogliente, con i suoi sette centri balneari, parla il linguaggio contemporaneo del turismo, con le spiagge ampie di sabbia bianca e tutte le possibilità dell’ospitalità a contatto con un natura integra conservata all'interno del Parco Regionale del Delta del Po, riconosciuto come riserva della biosfera dall'UNESCO. La città si protende verso le sue valli in cui, da secoli, altre creature trovano rifugio: le anguille che vi sostano da anni e poi, richiamate dall’amore, prendono la via del mare per tornare in quell’oceano da cui sono venute.

Ad ingresso gratuito, sul lungomare di Porto Garibaldi si alterneranno contenuti artistici e culturali di grande spessore in due giorni in cui la internazionalità di IMAGinACTION e la spensieratezza e l’impegno ambientale del Comacchio Beach Festival renderanno l’evento tra i più attesi dell’estate italiana.

Inoltre, sarà l’occasione per degustare prodotti tipici del territorio, con food & beverage lungo Viale dei Mille a partire dal palco verso il centro città.

Un invito per tutti, occasione per un weekend tra mare, natura, relax, musica e video.

La direzione artistica dell’evento è affidata a Stefano Salvati