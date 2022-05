Eugenio in via di Gioia, il nuovo album è "Amore e Rivoluzione"

Presto sulle piattaforme di musica digitale e negli store di dischi, Amore e Rivoluzione, il nuovo album degli Eugenio in Via di Gioia, che parla di ambiente e di società, ma soprattutto dell’impegnarsi attivamente nel proprio piccolo per la felicità e il successo collettivo. Ecco la tracklist e tutte le collaborazioni del disco Condividi

L’amata indie band torinese degli Eugenio in Via di Gioia, capitanata dalla voce e leadership di Eugenio Cesaro ha presentato su stampa e social il suo ultimo disco, dal titolo Amore e Rivoluzione, alla release ufficiale su tutte le migliori piattaforme di streaming e nei negozi di dischi il prossimo venerdì 20 maggio. Si tratta del quarto album in studio per il gruppo, realizzato ancora una volta con la collaborazione di Virgin Records/Universal Music Italy. Ecco concept e tracklist del disco che parla non solo di rispetto per l’ambiente, ma anche di numerosi ospiti e collaborazioni come Francesca Michielin ed Elio.

Amore e Rivoluzione è il nuovo disco degli Eugenio in Via di Gioia approfondimento Eugenio in Via Di Gioia, arriva il nuovo singolo Terra Dopo aver confermato di essere stati gli autori della mega scritta “Ti amo ancora”, apparsa il 29 marzo in Piazza San Carlo a Torino, arrivano altre interessanti news che riguardano la band torinese degli Eugenio in Via di Gioia, nome curioso nato dall’unione dei suoi membri Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Paolo Di Gioia e Lorenzo Federici. Il gruppo si sta infatti preparando alla sonora accoglienza del nuovo album Amore e Rivoluzione in uscita per Virgin Records/Universal Music Italy, venerdì 20 maggio. Un vero e proprio viaggio tra universi musicali apparentemente diversi tra loro, come indie, pop e cantautorato, e temi cari agli Eugenio in Via di Gioia che da sempre dimostrano la loro vicinanza al rispetto e protezione dell’ambiente, allargando però la riflessione anche alla società odierna e allo scontro generazionale che quest’ultima sta vivendo. La tracklist ufficiale di Amore e Rivoluzione contiene ben 12 brani con numerose partecipazioni inedite come quelle di Francesca Michielin, Elio e il Piccolo Coro dell’Antoniano, oltre che le produzioni musicali e artistiche di Duffy e del Maestro Vittorio Cosma.

La tracklist ufficiale di Amore e Rivoluzione approfondimento Gli Eugenio in via di Gioia rivendicano la scritta in piazza a Torino Ecco la tracklist ufficiale di Amore e Rivoluzione, il nuovo disco degli Eugenio in Via di Gioia in uscita il 20 maggio e anticipato dalla pubblicazione del singolo Terra (6 aprile 2022). Quarta Rivoluzione Industriale (con Elio) Terra Filastrocca per Grandi (con il Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni) Libero In Cima (con Francesca Michielin) Rabbia Provincia Assassina Nuvola Plot Twist (prod. Duffy) Giornalaio Umano Utopia

Gioia raccontano la nascita di Amore e Rivoluzione (presto anche in tour) approfondimento I concerti più attesi del 2022 Amore e Rivoluzione arriva alla release come il personale tentativo degli Eugenio in Via di Gioia volto alla realizzazione di un mondo migliore, orientato ad una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie capacità oltre quelle di una felicità effimera che guarda solamente al successo personale. “Amore e rivoluzione è un disco a cui abbiamo lavorato per due anni e mezzo” ha commentato la band, “Talmente tanto tempo che i brani sono nati, cresciuti, evoluti, si sono consolidati fino ad arrivare alla perfezione, alla nostra perfezione. Siamo orgogliosi e felici di potervi finalmente raccontare il frutto del nostro lavoro e partire insieme per un nuovo percorso”. Le ben 12 tracce di Amore e Rivoluzione saranno infatti ben presto presentate anche in un attesissimo tour live con gli Eugenio in Via di Gioia che, dopo due anni di Covid-19 e restrizioni annesse, tornano ad esibirsi dal 29 giugno al 20 agosto in una decina di concerti nei migliori festival estivi italiani.