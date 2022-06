Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Iniziai a suonare ai tempi del liceo e fino a 23 anni la mia evoluzione musicale è

stata molto varia: Grunge, Stoner, Noise e Rock Psichedelico. Poi la mia vita era

diventata un po’ troppo fuori dalle righe e mi sono fermato per qualche anno.

Nel 2005 ci provai anche con il Conservatorio a Firenze, band e concorsi vari

ma nel 2009 persi totalmente fiducia nella scena musicale italiana.

Il 2011 è stato però l’anno della svolta quando feci un biglietto solo andata per

Londra. Una lenta rinascita in un lungo percorso di scrittura e composizione

per poi provare a rifare tutto il percorso da capo. Londra mi fece capire l’umiltà facendo lavori come lavapiatti, cleaner e cameriere ma la sera, oltre alla musica quando uscivamo e c’era qualcosa di magico nell’aria. Un percorso graduale e terapeutico che riuscì a farmi superare anche gli attacchi di panico che mi portavo dietro dal 2009.



Nel 2015 un altro colpo di scena; iniziai a lavorare nel locale di Bill Wyman, bassista dei Rolling Stones e tutto iniziò a girare per il meglio. Oltre a contatti importanti, iniziarono i primi concerti in acustico e le sessioni negli studi di produzione. Con un album auto-prodotto riuscii a formare la band e iniziammo a suonare nei locali più famosi di Londra. Questo non durò per molto a causa di stress e vari fattori che crearono una rottura definitiva nel 2018 quando iniziai a dedicare la maggior parte del mio tempo in studio alla ricerca di un nuovo sound.



Fu un lungo tunnel creativo che mi portò a trovare la via di uscita soltanto quando ricevetti una telefonata da Luca Soldani fondatore e produttore esecutivo a La Rue Music Record. Nel 2020 mi affidarono a Nicola Baronti e Simone Sandrucci e ci fu il salto. L’ EP MADNESS IN HEAVEN, da loro prodotto, è puro caos creativo con una tendenza al sano glam rock. Adesso lavoro con la band in remoto così da trovare il mio spazio creativo tra un’uscita e l’altra. Scendo spesso in Italia e facendo prove, concerti e produzioni ma in maniera intensa. Devo ringraziare in particolare, Mat Green, regista degli ultimi video con cui ho legato molto durante le riprese, sperimentando e rischiando un po’ e la band che ormai mi segue anche nelle date a Londra. “All The Power Of Desire” è il quarto singolo estratto dall’EP “Madness In

Heaven”, un video dal gusto Pulp ma come in tutto l’EP ci sono molti elementi

mistici. All The Power Of Desire (tutto il potere del desiderio sessuale) racconta un

conflitto tra la castità e la disinibizione, placato dagli occhi blu di una ragazza

che se ne va, portando via con sé il frutto del desiderio. Una croce che mette

fine all’inferno.