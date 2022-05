AEROSMITH: I Don’t Want To Miss A Thing

Vivere appieno il sentimento senza perdere nemmeno un istante.



FABRIZIO DE ANDRE’: La canzone dell'amore perduto

La canzone dell'amore perduto" di De André è una poesia d'amore, che con i suoi versi descrive la malinconia di una relazione perduta.



FRANCESCO DE GREGORI: TI leggo nel pensiero

Testo con un senso titanico dell'esistenza, quasi come un legame soprannaturale.



FRANCO BATTIATO: E ti vengo a cercare

La consapevolezza di un legame che va oltre la spiritualità di se stessi (Perché ho bisogno della tua presenza / Per capire meglio la mia essenza; Perché in te vedo le mie radici).



THE DOORS: Light My Fire

Qualcosa di oscuro e primordiale, all’antico legame Amore e Morte, Eros e Thanatos.

Light My Fire è così una canzone incendiaria e spettrale, oscura e illuminata.



VASCO ROSSI: Non basta niente

Non basta niente: la religione della 'passione' (“Ho bisogno di credere che c'è qualcosa più grande di me, anche se non capisco però neanche cos’è ?”).



RAF: Infinito

Un amore incondizionato, puro e libero, che non conosce i limiti del tempo.



IVANO FOSSATI: La costruzione di un amore

La consapevolezza dell'amore, la fatica di costruirlo giorno dopo giorno e la sua necessità.



SAMUELE BERSANI: Giudizi universali

E’ la storia di una coppia in cui l'amore ha perso la precedente carica e la spontaneità dei gesti: infatti Lei non riesce ad accontentarsi delle piccole cose e della loro semplicità.



GIANNA NANNINI: Sei nell’anima

Questa canzone spiega proprio cosa succede ad una persona quando perde la sua dolce metà ma con maturità sa che la conserverà nel cuore