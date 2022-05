Umberto Bindi, ovunque sei buon compleanno: l'omaggio del Club Tenco

Il 12 maggio Umberto Bindi avrebbe compiuto 90 anni e per l’occasione il Club Tenco intende ricordare il cantautore tra i più importanti compositori della sua generazione, uno dei massimi esponenti della scuola genovese assieme a Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Gino Paoli e Fabrizio De André, con un doppio appuntamento a Roma a lui dedicato : una lezione spettacolo al Conservatorio Santa Cecilia e una serata-tributo a Officina Pasolini in cui interverranno molti artisti.



«Con “Arrivederci”, nel 1959, è stato il primo dei cantautori genovesi a debuttare discograficamente e il primo ad arrivare all’affermazione come compositore - ha detto il Responsabile artistico del Club Tenco, Sergio Secondiano Sacchi -. E, in tale veste, ha marchiato la canzone degli anni Sessanta con altri grandi successi come “Il nostro concerto”, “Il mio mondo” e “La musica è finita”. Non poteva che essere tra i primi a vincere il Premio Tenco che gli è stato consegnato alla Rassegna del 1975. Sempre col Tenco lo ricordiamo poi in una serata ad Alessandria».



Si parte, quindi, la mattina alle ore 11.30 al Conservatorio Santa Cecilia di Roma (Sala Accademica, via dei Greci, 18) con un incontro dal titolo “Ovunque sei - «lezione» su Umberto Bindi”, di cui sarà protagonista Morgan (che si esibirà anche al concerto serale a Officina Pasolini) al piano e voce e in cui interverranno il cantautore Ernesto Bassignano, il giornalista Ernesto Assante ed Enrica Corsi ideatrice del Premio Bindi. Per l’occasione sarà presente anche l’assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor. Un incontro culturale in cui si avrà modo di ascoltare passaggi della carriera del cantautore e di approfondire il significato di alcune sue preziose canzoni.



Alle ore 21 l’appuntamento è al Teatro Eduardo De Filippo di Officina Pasolini, HUB culturale della Regione Lazio per “Il nostro concerto - Buon Compleanno Umberto” una serata evento a cura di Ernesto Bassignano e Alberto Zeppieri in cui molti cantautori renderanno omaggio a Bindi che con le sue composizioni colte e i testi coraggiosi e poetici ha lasciato una traccia profonda nella storia della canzone italiana. Durante la serata si potranno riascoltare brani più e meno conosciuti della sua produzione artistica. Tanti i suoi colleghi che saliranno sul palco: Ernesto Bassignano, Bungaro, Sergio Cammariere con Giovanna Famulari, Sasà Calabrese, Stefania Ambrosio, Stefano Di Battista, Barbara Eramo, Roberta Giallo, Pino Marino, Gabriella Martinelli, Morgan, Giovanni Pelosi, Cristiana Polegri con Stefano Fresi e Franco Simone. Condurrà la serata Ernesto Assante.



L’incontro “Ovunque sei - «lezione» su Umberto Bindi” è organizzato dal Club Tenco, in collaborazione con il Comune di Roma, il Premio Bindi e il Conservatorio Santa Cecilia con il contributo di doc* i supermercati di Roma. Ingresso libero.



L’evento “Il nostro concerto - Buon Compleanno Umberto” è organizzato con la preziosa collaborazione del Club Tenco, del Premio Bindi, di Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini che ringraziamo per avere accolto l’evento e curato l’organizzazione. Si potrà assistere alla serata in live streaming e in presenza con prenotazione al sito: http://officina-pasolini.eventbrite.com. Per entrambi gli appuntamenti l’ingresso al pubblico è consentito con la mascherina FFP2.