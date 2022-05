cmqmartina, si libera dell'ansia e cerca una carezza in 123 Medicine

A quasi un anno di distanza da Disco 2, l'album simbolo dei suoi primi vent'anni, cmqmartina torna con 123 Medicine, il suo nuovo singolo prodotto da Mr. Monkey, Leonardo Lombardi e Marco Barbieri. 123 Medicine, in uscita venerdì 13 maggio per Columbia Records\Sony Music Italy, apre un nuovo capitolo musicale per cmqmartina. L'artista è pronta a stupirci nuovamente con un brano dalle sonorità nostalgiche che svela il suo lato più intimo e dimostra, ancora una volta, una crescita interiore. La cantautrice che, in breve tempo, ha collezionato un successo dopo l'altro: da Lasciami andare! e Disco, passando per X Factor 2020, alla consacrazione con Disco 2, viene definita come la giovanissima regina della nu-dance italiana e non smette mai di far parlare di sè: "Era una delle tante notti insonni in cui tutto ciò che volevo fare era sparire. Per placare l’ansia mi sono seduta al pianoforte e ho scritto questa canzone che mette a nudo le mie stanchezze e le mie paure. Ci sono dei momenti in cui ci sentiamo tutti in mezzo al traffico, circondati da tante maledette auto rumorose e quello che vorremmo è soltanto una carezza".



cmq ha poco più di vent’anni e vive a Monza, e poco importa se non è Milano. cmq è cresciuta con Celentano ed Elisa alle medie, che alla fine non è molto tempo fa.

Ha scoperto i Beatles e subito dopo Franchino che l’hanno cambiata dentro. cmq ora ha tanti singoli all’attivo, diverse playlist Spotify, 150mila follower e chissà quanti stream, che cmq non sono male per chi ha appena cominciato. cmq non rinnega nulla, di solito. E cmq, cmqmartina si scrive tutto minuscolo.