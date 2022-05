Primo maggio Taranto: Sangiorgi, Meta e Diodato omaggiano l'Ucraina

A sorpresa Giuliano Sangiorgi , leader dei negramaro, è salito sul palco del Primo Maggio Taranto per duettare insieme ad Ermal Meta sulle note del loro ultimo successo “Una cosa più grande”. Accolto dal calore del pubblico si è poi esibito in un emozionante omaggio alla città di Taranto e alle morti sul lavoro cantando “Solo per te” in un'intensa e inedita versione insieme a Diodato, Ermal Meta e Raffaele Casarano al sassofono.

approfondimento

Uno Maggio Taranto 2022: svelato l'intero cast

“Il lavoro nobilita l’uomo, ma non lo uccide” ha dichiarato Sangiorgi, introducendo il brano.A sorpresa Giuliano Sangiorgi, leader dei negramaro, è salito sul palco del Primo Maggio Taranto per duettare insieme ad Ermal Meta sulle note del loro ultimo successo “Una cosa più grande”. Accolto dal calore del pubblico si è poi esibito in un emozionante omaggio alla città di Taranto e alle morti sul lavoro cantando “Solo per te” in un'intensa e inedita versione insieme a Diodato, Ermal Meta e Raffaele Casarano al sassofono. “Il lavoro nobilita l’uomo, ma non lo uccide” ha dichiarato Sangiorgi, introducendo il brano.