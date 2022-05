Nessuna è bella come te è il mio nuovo singolo, che arriva a distanza di due anni dal mio esordio e dalla pandemia, passati a scrivere e a comporre musica vivendo tra la quotidianità, tra la gente e da tutto quello che mi circonda. Nel brano racconto la bellezza di una persona al di là dell’apparenza. Ognuno di noi dentro ha una vera bellezza che ci circonda e che si riflette nella nostra anima. Non importa ciò che indossiamo, che sia un vestito di marca, un orologio d’oro o un rossetto, la felicità è condividere la vita con chi ami. Questa sensazione te la può dare solo la felicità e sono emozioni che si vorrebbero tenere fisse per sempre, che alla fine ti portano a proteggere chi ami veramente e a prenderti cura della persona che ami. E’ un brano dai ritmi freschi e moderni, che riescono a coinvolgerti al primo ascolto e ti trasporta in un viaggio.



Questo brano per me è l’inizio di tutto, di un nuovo percorso e sarà incluso nel mio primo progetto discografico, nato dopo intensi momenti che ho vissuto, tra gioie, dolori, risate e pianti ma soprattutto di storie sincere, dove mescolo il serio con il surreale e l’immaginazione con la realtà. Ricordo quel giorno che avevo deciso di avvicinarmi alla musica. Tra i primi strumenti che ho imparato a suonare, c’è la batteria, il piano e la chitarra. Quest'ultima si rivela fondamentale al fine di scrivere, oltre alle melodie, anche i testi delle mie canzoni. Mi definisco un "polistrimpellatore", cresco musicalmente attingendo sia dalle sonorità estere sia da quelle nostrane. Se da un lato, ad influenzarmi, ci sono il grunge e l'alternative rock americano, dall'altro c'è la bellezza del panorama musicale italiano. Decido di imbracciare la mia chitarra e di dar vita al mio primo vero progetto musicale: si tratta della mia prima vera band, con loro inizierò un percorso di crescita musica dove comincerò a suonare in diversi locali della Riviera Romagnola. In seguito a questa esperienza, nell'estate del 2007 mi trasferisco negli Stati Uniti, a New York, dove ho la possibilità di approfondire lo studio della lingua inglese ma anche quella di confrontarmi con artisti musicalmente differenti. È stata una delle esperienze più belle della mia vita, ma come ogni cosa ha una fine, così decido di tornare in Italia e di intraprendere lo studio del canto e un percorso solista.



Mentre mi dedico alla scrittura e alla composizione di nuove canzoni, ricopro il ruolo di assistente ed aiuto-fonico durante il tour di uno degli artisti italiani che mi hanno maggiormente influenzato: Gianluca Grignani. Stare a contatto con lui mi ha permesso di crescere non solo artisticamente ma anche umanamente, tanto che lo stesso Gianluca mi chiamò per prendere parte alle registrazioni del suo celebre album ‘Natura Umana’. Ricordo che volevo smettere di fare musica, ma l’amore per essa ha vinto. Con la mia musica voglio far divertire la gente ed emozionarla. Spero entri nelle case delle persone portando positività e allegria.