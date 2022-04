Calvin Harris, l'album Funk Wav Bounces Vol. 2 uscirà quest'anno

Funk Wav Bounces Vol.2 è il nuovo disco di Calvin Harris

Pronti a ballare e scatenarsi per un’intera estate con la musica di Calvin Harris? Il musicista e produttore discografico britannico ha annunciato ai fan dei social, con la condivisione di un enorme billboard rosa che riporta il titolo del suo nuovo album, che sta per tornare molto presto in cuffia e sulle migliori radio con un ricco parterre di inediti. Nonostante non si conosca ancora la data di uscita ufficiale di Funk Wav Bounces Vol.2, Calvin Harris ha tranquillizzato follower e ascoltatori da tutto il mondo, che il grande evento “Succederà nell’estate 2022”. Funk Wav Bounces Vol.2 è il sesto album in studio di Calvin Harris, dopo il successo del Vol.1 con i singoli Slide, Heatstroke, Rollin, Faking It e Feels, dal 2017 ad oggi in cima alle classifiche. Ci si aspetta inoltre che il disco arriverà poco prima del ricco calendario di esibizioni cui Calvin Harris parteciperà durante la prossima estate come protagonista di svariati festival estivi.