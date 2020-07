Calvin Harris e il quinto capitolo di Love Regenerator

“Live Without Your Love” (Defected/Columbia Records) è il titolo del nuovo singolo di

Love Regenerator, il progetto al quale il dj e producer scozzese Calvin Harris ha dato vita ad inizio anno e che con questo brano festeggia il quinto capitolo di una storia che è soltanto agli inizi, ma che ha già raccolto ottimi riscontri. “Live Without Your Love” si avvale del featuring del cantante statunitense Steve Lacy e rappresenta il debutto di Adam Wiles (il nome e cognome di Calvin Harris all’anagrafe – ndr) su Defected, la casa discografica britannica specializzata come poche altre al mondo nel genere house e alla quale Wiles si rivolse nel 1999 - ad inizio carriera - spedendo i suoi primi demo, molto tempo prima di diventare un’icona planetaria come Calvin Harris. I primi amori non si scordano mai, infatti nei giorni scorsi Adam Wiles ha condiviso sui social le lettere di Simon Dunmore, il boss della label Defected, che lo ringraziava per il materiale spedito e lo invitava ad insistere, prima o poi avrebbe preso in considerazione le sue produzioni. Con “Live Without Your Love”, dopo oltre vent’anni, quella promessa è stata mantenuta.