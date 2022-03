Calvin Harris torna single: è finita con Aarika Wolf

A dare notizia della separazione tra il dj scozzese e la modella americana è stato il The Sun. Stando alle dichiarazioni di una fonte vicina alla coppia riportate dal tabloid, la loro separazione sarebbe stata “amichevole, anche se la loro relazione era tesa da un po’ di tempo. Calvin voleva trascorrere più tempo lontano dagli Stati Uniti, in particolare nella sua tenuta a Ibiza. Aarika però vive e lavora negli Stati Uniti, dai quali non si può allontanare per troppo tempo”. Il dj avrebbe inoltre in programma un anno particolarmente impegnativo , ricco di eventi, che lo porterebbe distante dall’America ancor più tempo. “Hanno quindi discusso del loro futuro di coppia e hanno deciso che ora è il momento di terminare la loro storia. È davvero triste, ma entrambi sanno che è il meglio per entrambi”.

Calvin Harris e Aarika Wolf, la storia d’amore

Secondo quanto riportato, Calvin Harris e Aarika Wolf avrebbero deciso solo nelle ultime settimane di chiudere la loro storia. Tuttavia, è già da alcuni mesi che la coppia non veniva fotografata insieme. Che non sia stato un buon periodo è ormai chiaro ed è comprensibile se si considera il legame che li ha uniti. Dopo essersi incontrati nel 2014 nel video della hit di Calvin Harris Blame ed aver suscitato un reciproco interesse, i due hanno iniziato a frequentarsi ufficialmente nel 2018. Il legame ha avuto modo di crescere e consolidarsi negli anni, tanto da portarli ad andare a convivere insieme in California e ad adottare un golden retriever di nome Boris e un gatto di nome Gregg. A gennaio 2022, il tabloid inglese The Sun aveva rivelato che il dj aveva venduto le sue due ville a Los Angeles e acquistato una tenuta a Ibiza, in piena campagna, dove si era trasferito per concentrarsi sui nuovi progetti. Terra Masia, questo il nome della fattoria di 138 acri, sarebbe la più grande azienda agricola biologica dell’isola e sfondo ideale per eventi speciali tra cui cerimonie e matrimoni. Un luogo perfetto dove ritirarsi per concentrarsi al nuovo album, che dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno, a distanza di 5 anni da Funk Wav Bounces Vol. 1, pubblicato nel 2017.