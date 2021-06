Calvin Harris, il nuovo brano è By Your Side con Tom Grennan

Il DJ e produttore si prepara a far ballare il pubblico nella stagione più cada dell’anno. Nelle scorse ore Calvin Harris ha pubblicato il nuovo brano By Your Side in collaborazione con Tom Grennan .

Calvin Harris, i successi

Singolo dopo singolo Calvin Harris ha scalato le classifiche in ogni angolo del pianeta vendendo milioni di copie e realizzando collaborazioni con alcuni dei nomi più amati da parte del pubblico.

Tra i suoi brani più celebri spiccano Feel So Close, Sweet Nothing con Florence Welch, I Need Your Love con Ellie Goulding, Summer, One Kiss con Dua Lipa e We Found Love con Rihanna, quest’ultimo in grado di conquistare nove dischi di platino soltanto negli Stati Uniti d’America grazie alla vendita di oltre nove milioni di copie.