Valentina Parisse canta un inno alla razionalità e lo chiama Animali

È su tutte le piattaforme digitali e in tutte le radio Animali, il nuovo ed intenso brano di Valentina Parisse, in uscita per Capitol/Universal Music. Dopo il suo ultimo singolo, Estate Killer, la Parisse torna sulla scena musicale con un brano dal sound suggestivo prodotto da Platinum Squad e con la supervisione dell’iconico duo Takagi & Ketra. Animali è un brano intenso e trascinante, che anche dal lato della composizione musicale si avvale delle firme preziose di Gianluigi Fazio e Leo Pari ed è accompagnato da un videoclip diretto da Matteo Montagna in cui particolari giochi di luce si intrecciano alle parole del testo e in cui Valentina si trasforma diventando lei stessa parte del mondo animale, in un viaggio immersivo tra realtà e immaginazione.



Brano energico ma al tempo stesso intimo, Animali è una danza ritmata dalle sonorità elettroniche in cui la cantautrice riflette sulle caratteristiche che accomunano l’essere umano agli animali, un tema quanto mai attuale soprattutto in un periodo così complesso come quello che stiamo vivendo: mai come oggi l’uomo sta esercitando la sua forza lasciando spazio solo ai suoi istinti più violenti, a una certa aggressività animalesca. Quello che ci salva, però, secondo Valentina Parisse, è l’amore: possiamo viverlo con passione travolgente, perderci in un abbraccio selvatico, ma sarà sempre il nostro rifugio, la nostra caverna in cui poter trovare riparo dalla ferocia del mondo.



Animali è quindi un inno alla razionalità che ci definisce in quanto essere umani, un dono che abbiamo ricevuto direttamente dall’evoluzione. L’eterna lotta tra la capacità di discernimento tra istinto e ragione è resa visibile anche nel videoclip, dove immagini di animali di varie specie si alternano sul volto di Valentina, a raccontare di un contrasto tra impulsi vitali e intelletto. Il video è stato ideato dalla Parisse insieme al regista Matteo Montagna, con un importante lavoro di proiezioni a cura del visual artist Valerio Ciminelli. Valentina Parisse ci prende per mano e ci porta con sé in questo mondo travolgente e istintivo, lascon un brano dal beat coinvolgente ed accattivante che ancora una volta attesta il talento e la profonda sensibilità dell’artista.