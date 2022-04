Decibel Open Air: il meglio della musica elettronica approda a Firenze

La quarta edizione di Decibel Open Air propone i live di Paul Kalkbrenner, Caribou, Cosmo, Reinier Zonneveld e Vitalic, i dj set di Amelie Lens, Fisher, Marco Carola, Michael Bibi, Nina Kraviz, Peggy Gou e Richie Hawtin e interi stage dedicati al elrow, il party elettronico più celebrato e divertente al mondo, e al festival scozzese Terminal V, negli anni diventato un raduno sempre più seguito da un pubblico proveniente da tutta Europa. Il tutto per un mix calibrato tra house e techno, con grande spazio a dj dotati di una fan base composta da milioni di persone, si pensi in particolare a Amelie Lens, Nina Kraviz e a Peggy Gou e ad artisti assoluti come Paul Kalkbrenner. Amelie Lens, Nina Kraviz e Peggy Gou sono da anni protagoniste nelle console e nei club più importanti al mondo, veri e propri punti di riferimento anche per le loro produzioni discografiche, così come sanno essere allo stesso tempo testimonial di brand di tendenza e ambasciatrici di messaggi sociali di una qual certa rilevanza. Paul Kalkbrenner è un musicista che ha saputo portare la musica elettronica ai massimi livelli. Le sue esibizioni sono veri e propri concerti: divenuto una vera e propria icona sin dal sul film “Berlin Calling” del 2008, nel 2019 era arrivato a vendere 100mila biglietti per i suoi live in giro per il mondo, così come il suo mixtape “Back To The Future” è arrivato a 2 milioni di download. La tappa fiorentina di Kalkbrenner

fa parte del suo tour italiano di questa estate, che lo vedrà protagonista a Castelvetrano in Sicilia (sabato 13 agosto), al Social Music City alla Beach Arena di Rimini (domenica 14 agosto), al Parco Gondar a Gallipoli (lunedì 15 agosto) e appunto al Decibel Open Air (domenica 11 settembre).



L’estate di Decibel Open Air culmina con il suo festival a settembre ma inizia in realtà

molto prima, con una serie di eventi e serate alla discoteca Tìni Soundgarden di Cecina, in provincia di Livorno e all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze. Al Tinì si inizia il 1° maggio (da mezzanotte a mezzogiorno) con il party Ganesha e i dj Loco Dice, Marco Faraone e Pawsa, all’Anfiteatro a Firenze il 1° giugno arriva sul palco di Ultravox nientemeno che Fatboy Slim, una vera e propria anteprime - per non dire calcio d’inizio - di gran lusso di quello che attende Firenze per tutta l’estate 2022.