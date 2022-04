Salmo annuncia il nuovo album

Salmo e l’uscita di un nuovo album

A soli sei mesi dall’uscita del suo ultimo disco Flop – ancora oggi uno degli album più ascoltati del 2021 e in vetta alle classifiche delle piattaforme di streaming – Salmo si prepara a rilasciare nuova musica in maniera del tutto inaspettata. A raccontarlo è stato lo stesso rapper quando, sui social, ha scelto di pubblicare un ironico carosello di fotografie che lo vedono in primo piano, “paparazzato” mentre svolge semplici attività del quotidiano come fare la spesa, recarsi al lavoro o ancora pranzare. Non si conoscono dettagli sul nuovo progetto discografico in arrivo per il rapper sardo. Nessuna notizia su titolo e cover ufficiale del disco, così come di tracklist e collaborazioni, ma si vocifera essere direttamente correlato alla nuova serie TV Sky Original, Blocco 181, che lo ha annoverato anche in veste di attore, supervisore e produttore musicale e creativo. Nel corso degli otto episodi visibili in TV e streaming dal prossimo maggio, Salmo (al secolo Maurizio Pisciottu) è Snake, braccio destro e spalla di Lorenzo, trafficante interpretato dall’attore italiano Alessandro Tedeschi.