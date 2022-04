Eh, il primo album italiano pensato per TikTok

Il cantautore indie Auroro Borealo è il primo artista italiano a realizzare un intero album per il social network TikTok. La particolarità di Eh? Cinque brani di circa trentacinque secondi l’uno, per un totale di tre minuti esatti da dedicare al suo ascolto per intero. Aperto anche un contest sulla piattaforma social per vincere i biglietti del suo tour

Eh di Auroro Borealo è il primo disco italiano interamente realizzato per i fruitori di TikTok , arrivato lo scorso venerdì 1 aprile in anteprima sulla nota piattaforma. La vera novità di un disco realizzato per i social network? Tutto sta nella durata delle sue canzoni. Laddove per antonomasia TikTok impone la visualizzazione di video e clip musicali di breve durata, anche Borealo ha composto il suo nuovo album seguendo questa logica. A comporre la tracklist del progetto musicale (dal 7 aprile anche su tutte le piattaforme digitali), cinque brani di circa trentacinque secondi l’uno, per un totale di tre minuti esatti da dedicare al suo ascolto per intero.

Presentare sui social un intero disco composto e realizzato appositamente per la fruizione social. È la strategia scelta dal cantautore indie-pop bresciano Auroro Borealo, al secolo Francesco Roggero. L’immagine scelta per la cover del progetto discografico e realizzata da Paolo Proserpio, è quella dell’artista che posa nudo a comporre con il suo corpo il titolo stesso del disco, Eh, alla release lo scorso venerdì 1 aprile in anteprima nella sezione suoni di TikTok e in arrivo il 7 aprile su tutte le piattaforme di streaming musicale. Cinque canzoni della durata media di trentacinque secondi, da utilizzare per fare dei TikTok e per partecipare a un divertentissimo contest visto che, il cantante stesso, dopo aver pubblicato un video al giorno per ogni traccia, sceglierà di premiare le migliori clip repostate dai fan, con un accredito diretto ai suoi concerti quasi soldout. Ecco la tracklist ufficiale del primo album italiano per TikTok, dove compare anche una canzone dedicata al Presidente Sergio Mattarella.

L’unico italiano Pizza Mattarella Ho comprato il padre di Branduardi al mercato Eh

È stato lo stesso artista bresciano a raccontare di più ai fan sul suo nuovo disco Eh, prodotto da Giancane (autore della colonna sonora di Strappare lungo i bordi di Zerocalcare) e supervisionato da Rootsie, a partire da un’idea di Ariele Frizzante. Ecco le parole di Auroro Borealo alias Francesco Roggero: “Queste canzoni durano solo 35 secondi. Le ho fatte così perché dopo la pandemia, con il settore della musica live ancora fermo, non aveva senso per me fare un disco lungo se non potevo suonarlo dal vivo. Nel frattempo ho scoperto TikTok, ho cominciato a caricare dei video e ho visto che la risposta della community è stata molto positiva. Ho pensato quindi di fare un disco dichiaratamente concepito per interagire con le dinamiche di TikTok”. Il suo quinto mini-album in studio, include per l’appunto anche una serie di video diretti da Giacomo Laser, che verranno pubblicati giornalmente sulla piattaforma e dedicati alle tracce presenti.

Accanto all’arrivo di Eh su TikTok, Auroro Borealo ha annunciato ai fan italiani anche la partenza del suo nuovo Assembramento Tour. Il cantante indie suonerà per l’Italia in ben 4 date tra la fine di aprile e l’inizio di maggio 2022: