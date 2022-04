Spaghetti Unplugged, ecco le domeniche live a Roma, Milano e Bologna

Tornano finalmente le domeniche di Spaghetti Unplugged a Milano e Roma il 3 aprile e il 10 aprile a Bologna. Il format che ha rivoluzionato la musica live per gli artisti indipendenti, trasmette un altro segnale di ripartenza e un’enorme boccata di ossigeno per la scena musicale, riaprendo quei palchi che hanno visto le prime esibizioni di artisti come Måneskin, Gazzelle, Galeffi, Margherita Vicario e chissà quale futura stella. Spaghetti è un open-mic che ha reso la domenica un’occasione per gli artisti emergenti, un punto d’incontro per nomi già affermati, un momento di scouting per addetti ai lavori. Il tutto condito con ospitate selezionate dei migliori volti della musica indipendente e del nuovo pop italiano.



Il 3 aprile all’Apollo Club di Milano si esibiranno Maurizio Carucci frontman degli Ex-Otago, viaggiatore e contadino, passa la vita tra vigneti, orti, palcoscenici, musiche e parole. Presenterà alcuni brani del suo nuovo album da solista “Respiro” freschissimo d’uscita. Insieme a lui ci saranno Ciliari con il suo primo EP “Lato C” che contiene il successo “Giornata di Merda”, e il cantautore torinese classe 1997 Fusaro. Contemporaneamente all’Alcazar Live di Roma i protagonisti attesi sono cmqmartina protagonista di XFactor 14 e vincitrice del premio Giovani MEI, Nuvolari nuovo cantautore di casa Bomba Dischi, il Solito Dandy con il suo live scatenato. Ma le sorprese non sono finite qui perchè come è solito per Spaghetti Unplugged, si affacceranno anche degli ospiti inattesi..



Informazioni:

- iscrizioni open mic in loco dalle 18.30* posti limitati

- apertura porte ore 19

- fino alle ore 20 ingresso gratuito

- ingresso dalle 20 all'1.00 10€ in prevendita su Dice (https://dice.fm/), 12€ alla porta

- dopo l'1.00 5€

Apollo Club - Via Giosuè Borsi, 9/2, 20143 Milano MI

Alcazar Live - Via Cardinale Merry del Val, 14b, 00153 Roma RM

Cortile Cafè - Via Nazario Sauro, 24/A, 40121 Bologna BO



Una palestra per le star di domani, un karaoke d’essai, un live bar, un open-mic senza precedenti, questo e molto altro è SPAGHETTI UNPLUGGED! Non esistono definizioni che possono contenere in due parole quello l’evento che ha reso le domeniche di molte città un appuntamento fondamentale nel panorama musicale italiano: un luogo d’incontro per artisti nuovi e navigati, un’opportunità per salire su un palco e mettersi in gioco, una serata per cantare a squarciagola con gli amici e, perché no, un’occasione per mangiare un piatto di spaghetti gratis. Il menu fisso dell’evento è sempre ricco e appetitoso, e prevede: dalle 20.30 OPEN-MIC, che consente a chiunque di prenotarsi ed esibirsi con due pezzi (di cui almeno uno originale), il tutto intervallato dalla presenza di ospiti speciali; dalle 23.30 guest affermate della scena nazionale e internazionale calcano il palco per far cantare tutti i presenti; alle 24.00 arrivano gli Spaghetti, quelli veri; e infine, come se non bastasse, dall’1.00 parte il momento Jam con sorprese, improvvisazioni, sing-a-long e featuring inaspettati.