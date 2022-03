Pino Daniele, il figlio annuncia un album di inediti postumo

Pino Daniele, presto in arrivo un album postumo

L’obiettivo è quello di pubblicarlo entro il 2025, in quell’annata che segnerà il decennale della tragica e inaspettata morte di Pino Daniele, da quando l’artista napoletano ha lasciato parenti e ascoltatori in quel gennaio del 2015 a causa di un improvviso infarto. A raccontare con grande anticipo l’arrivo di un album postumo a ricordo dell’artista, è il figlio primogenito Alessandro Daniele che, in veste di Presidente della Pino Daniele Trust Onlus, si occupa di diffondere e mantenere in vita la ricca eredità artistica e culturale lasciata a noi dal padre musicista. Durante una recente intervista al quotidiano napoletano Il Mattino, Alessandro Daniele ha raccontato che la voglia di un album postumo nasce dal ritrovamento di alcuni materiali d’archivio del padre. Una serie di inediti già scritti e registrati, pronti per dare alla luce un meraviglioso disco in suo ricordo. “Ho aperto master, registrazioni complete e non, ho trovato cose bellissime, emozionanti, ma anche semplici appunti. Mi aspetta una riunione con i discografici della Warner per capire bene cosa e come fare, ma per il decennale della scomparsa, nel 2025, vorrei far uscire un album inedito” ha detto il figlio di Pino Daniele.