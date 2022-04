Anna Turrei, ritrova la serenità con Le Stanze della Mente: il video

Ciao sono Anna Turrei, ho 26 anni e vivo a Milano ma sono originaria di Sonnino, in

provincia di Latina. Fin da piccola ho dimostrato una grande passione verso la

musica, passione che mi ha spinto in primis a prendere lezioni di canto durante il

liceo e che poi mi ha portato a studiare in un’Accademia professionale di Milano. Qui

mi sono formata sia musicalmente che artisticamente e grazie alle competenze

acquisite ho preso parte a dei musical importanti come “Hair” e “We Will Rock”, portandoli in teatri prestigiosi. Dalle lezioni di “Songwriting” e “Produzione

Musicale”, le mie preferite, ho imparato a comporre e arrangiare attraverso un

software i miei brani. Questo mi ha permesso non solo di scriverli ma anche di pre-

produrli.



Sono un’amante della musica blues e R&B e per questo sono fonte d’ispirazione per

me Aretha Franklin, Etta James e Beyoncé. Amo molto anche il cantautorato italiano,

in particolar modo Lucio Dalla e Pino Daniele, questo grazie a mio padre che quando

ero bambina mi faceva ascoltare i loro dischi. A oggi scrivo i miei brani affiancata dal maestro Carlo Rizioli, attraverso di lui ho avuto la fortuna di essere ascoltata dal produttore Vittorio Corbisiero di Alta Sierra, che ha poi scelto di produrre “Le stanze della Mente”, il mio nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 25 marzo. Si tratta di un brano che ho scritto un anno fa nella mia cameretta, a casa dei miei. Un viaggio a ritroso nei ricordi: alcuni più vividi altri lasciati, per dimenticanza o per volontà, dentro le stanze della nostra mente. Quelle stanze che spesso riaffiorano grazie a un oggetto, a un luogo o a una persona. Per il titolo devo ringraziare una bambina che casualmente un pomeriggio mi ha detto “ho lasciato questo ricordo in una stanza della mente”, dandomi l’ispirazione per scrivere il pezzo. Ho voluto che quella bambina fosse presente anche nel video qui in anteprima e infatti potrete vederla come la versione di me da piccola che coltiva il suo sogno, che gioca con l’amica di infanzia, passando poi all’adolescenza con i suoi amici, i primi baci, i primi amori fino ad arrivare all’età adulta, dove più matura decide di buttarsi a capofitto nel suo sogno.



La trama del video è un’idea mia e del videomaker Enrico Cornalea, tutto inizia con l’Anna di oggi che non riesce a prendere sonno, così comincia a vagare nelle sue stanze colme di ricordi per poi arrivare al momento in cui è intenta a scrivere il brano che andrete ad ascoltare. Solo a questo punto riuscirà ad addormentarsi. Piccolo spoiler: vedrete dove dormo realmente! Il video infatti è stato girato a Milano nel TILTeatro e inaspettatamente anche a casa mia. A causa dei contagi ogni volta

non era possibile girare nella località che avevamo scelto così l’unica soluzione è

stata quella di utilizzare proprio la mia casa.