La storica band pop punk lanciata da Caterina Caselli si prepara alla tanto attesa reunion a quasi vent'anni dal loro scioglimento. E ai successi di Stai Con Me (Forever) e www.mipiacitu, i Gazosa aggiungono il nuovo singolo l'Italiano che sarà presentato a breve con un'inedita formazione. Dai social le prime immagini ufficiali

A vent’anni esatti dall’uscita del loro più grande successo www.mipiacitu e a ventuno dalla vittoria a Sanremo Giovani con Stai Con Me (Forever), il collettivo romano dei Gazosa sta per tornare con un’inedita formazione e nuova musica a partire dal singolo L’italiano, presto in streaming e radio. Ad annunciarlo sono stati proprio loro sui social dove hanno condiviso un’immagine con la scritta “Stay Tuned” (in italiano “State sintonizzati”) e un altro scatto dei nuovi membri del gruppo formato dai fratelli Valentina e Federico Paciotti e da Vincenzo Siani. Lascia invece il ruolo di frontwoman Jessica Morlacchi che ha però colto l’occasione di fare grandi auguri per il futuro in musica degli ex colleghi.

Nuova musica in arrivo per i Gazosa Dopo il grande successo italiano che ottennero sul finire degli anni ’90 e con l’inizio del nuovo Millennio, la band romana dei Gazosa ha da poco annunciato la reunion che arriva a vent’anni esatti dalla pubblicazione del singolo di più grande successo www.mipiacitu, divenuto celebre anche per essere stato colonna sonora dello spot di telefonia mobile con la modella Megan Gale. Per annunciare il ritorno, i Gazosa hanno scelto, come molti altri colleghi in questi anni, la via dei social, condividendo dapprima uno scatto in nero con la scritta neon “Stay Tuned”, poi quella che pare essere a tutti gli effetti la cover del nuovo singolo in uscita a breve con il titolo L’Italiano. Concept ben visibile anche dai look scelti per lo scatto, che non solo richiamano l’immaginario tipico pop punk con cui i Gazosa ci hanno da sempre accompagnati, ma anche i colori della bandiera italiana con Valentina in total green, il batterista Vincenzo che opta invece per il bianco, mentre Federico Paciotti è vestito di rosso.

Chi sono i Gazosa Gruppo musicale di stampo pop-punk, ma anche molto amico del rock, i Gazosa sono nati a Roma nel 1998, dall’incontro dei loro quattro giovanissimi componenti, allora adolescenti, Jessica Morlacchi, Valentina e Federico Paciotti e Vincenzo Siani. Prodotti e portati alla ribalta dalla storica etichetta discografica di Caterina Caselli, la loro collaborazione durò fino al 2003 con la pubblicazione di singoli di grande successo e dei veri e propri cult nel panorama musicale italiano, come www.mipiacitu e Stai Con Me (Forever) con cui parteciparono e vinsero il circuito delle Nuove Proposte sanremesi nel 2001. Formazione che oggi, a quasi vent’anni di distanza dal loro scioglimento, torna sulle piattaforme digitali e migliori radio con L’Italiano, per dimostrare di saperci fare e di non essere stati solo una meteora. Tante le novità, a partire dall’inedita formazione, che dice addio alla sua storica leader Jessica Morlacchi. La cantante e bassista non parteciperà alla reunion, ma fa comunque gli auguri ai colleghi. I quattro, tutti insieme, si erano riuniti qualche settimana fa a Oggi è un altro giorno, trasmissione Rai in cui Jessica è opinionista.