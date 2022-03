Massimo Zamboni battagliero porta in tour la sua patria attuale

Nel cuore della Bassa padana, nel cuore della gente, nel cuore di chi ancora si chiama compagno e crede che i partigiani non abbiano mai smesso di esistere. Massimo Zamboni apre il suo tour abbracciato a quel piccolo grande (capo) lavoro che è La Mia Patria attuale nel teatro di Bibbiano, piccolo borgo del reggiano dove, si tramanda, sia nato il Parmigiano. Che siamo in un regno di accoglienza paritaria è confermato dal fatto che i posti non sono assegnati, ognuno si siede dove ritiene. Sono quasi le 21.30 quando appaiono marine di indicibile bellezze: l'incipit è Gli Altri e il Mare, brano che per altro apre l'album La Mia Patria Attuale. In sottofondo non ci sono solo giardini di limoni, ma un sonno meridiano e quel margine di gioia da attraversare ma anche sononorità mediterranee. Ha ragione Zamboni quando dice che oggi è bello pensare di uscire di casa ma sottolinea che ci vuole coraggio per tutta quella gente che arriva dal mare e adesso non solo. Quando canta il nemico è penetrato nella mia città ci pervade un senso di ansia. Non perde, vivaddio, l'anima Punk, che più volte deborda dal palco. Un bel salto indietro nel tempo e lo regala con Trafitto, poi torna all'oggi con Sconsolata che è una lezione di vita e di cultura accorpata in pochi minuti. Affascinante l'attacco melodico di 9 ore...che, sottolinea Massimo Zamboni, non è una scelta impopolare per il riposo, per il dormire. Quando è l'attimo di parlare di Patria dice che è una parola lontana dalla nostra cultura "eppure siamo qui a cantarla". Ed è spontaneo domandarsi, sulla scia del testo zamboniano, quale è la nostra patria attuale; siamo certi che sgorga qualcosa che è chiamato amore. Scivoliamo verso il finale con Colpo su Colpo, musicalmente la più cattiva e Vedrai come è bello. Resta il tempo per Il modo emiliano di portare il pianto, la struggente Battagliero, valzer scritto nel 1933 da Tienno Pattacini, e Guardali negli occhi. Ha proprio ragione, riprendendo il titolo del suo bellissimo evocativo libro, non sappiamo quando ma stiamo certi che La Trionferà.