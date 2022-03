Olly, ricostruisce il suo passato col singolo Un'altra Volta

Un'altra Volta è il nuovo singolo di Olly, disponibile da venerdì 18 marzo su tutte le principali piattaforme digitali per Aleph Records / Epic / Sony Music Italy. Un'altra Volta rappresenta una richiesta d’amore dolce ma diretta. Il brano è una ballad nostalgica da cantare sul dancefloor: nel singolo il contrasto tra elementi tipici delle sonorità anni Novanta, come i bassi profondi del ritornello e la cassa dritta del beat e il timbro malinconico della voce di Olly che con timidezza si propone alla persona amata. La produzione è curata da JVLI.



“Nel tempo ho preso l’abitudine di allontanarmi da ciò che già in passato non ha funzionato. Con questa traccia ho voluto toccare questo tasto: cercare di recuperare e ricostruire ciò che in passato mi ha fatto sentire pieno di vita, anche se non ha funzionato. È sempre presente la vena nostalgica che mi contraddistingue, in quanto è presente il riferimento ad un’ennesima relazione in cui finisco per espormi e ferirmi solo io, come ahimè è quasi sempre successo nella mia vita”.