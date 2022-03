Manuel Agnelli, rimandati i concerti di Roma e Milano: le nuove date

Manuel Agnelli spiega perché ha rinviato i suoi show

approfondimento

Stories, "Il talento di Manuel Agnelli". VIDEO

Nel messaggio in cui annuncia il rinvio delle date in programma per Roma e Milano, il giudice di X-Factor Manuel Agnelli ha anche tenuto a specificare ai fan il perché di questa decisione, dettata da un rispetto della salute di tutti e dalla voglia di tornare a fare musica dal vivo divertendosi e scatenandosi sotto il palco, nella piena salvaguardia delle regole. Queste le sue parole: “Purtroppo il perdurare di una situazione incerta non consente a nessuno di noi, artisti e staff, di muoverci con la dovuta serenità per garantirvi uno spettacolo che sia tale al 100%. Vi ringraziamo per il vostro affetto e per la vostra pazienza. Ma ci vediamo presto, a luglio”. Il Manuel Agnelli Tour 2022 in partenza quindi in estate e del quale verranno annunciate presto nuove date, sarà quindi l’occasione unica per immergersi nella discografia di uno dei cantautori e interpreti più rappresentativi del panorama rock e alternativo italiano, tra i grandi successi con la sua band Afterhours e i nuovissimi progetti da solista come gli inediti La profondità degli abissi e Pam Pum Pam, composti e pubblicati lo scorso dicembre come colonna sonora del film Diabolik.