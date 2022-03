Luna, urlando il suo K.O. si riprende la musica e la spensieratezza

Artista eclettica e versatile, alla continua ricerca di un’evoluzione personale e musicale, Luna entra nel 2022 con un brano che apre un suo nuovo capitolo artistico. Si intitola semplicemente K.O. e invita a restare senza pensieri, lasciandosi alle spalle, almeno per una sera e per qualche ora, le malelingue e la negatività, i dubbi e i vuoti da colmare. Il brano, prodotto da Big Fish & Retrohandz, è caratterizzato da sonorità k-pop e rappresenta a 360 gradi la trasversalità di Luna, che riesce a giocare con stili musicali differenti pur risultando perfettamente credibile e attuale.



Luna partiamo dalla storia del brano: quando è nato e cosa ha di speciale per essere il biglietto da visita del tuo nuovo percorso artistico?

Simboleggia la mia ripartenza artistica, questo è lo rende speciale. Nasce un anno fa e rispecchia il periodo in cui è nato: incertezze, dubbi, insicurezze...ho capito di dovere prendere una tregua se no sarei andata, appunto, ko.

Il titolo sembra in antitesi col testo: che c’entra un ko con la ricerca di libertà e spensieratezza?

Ognuno lo interpreta a modo suo e questo è bellissimo. Resta il senso della pausa. Potrebbe essere anche il sequel di Donna Domani. A prescindere l'obiettivo era creare una canzone allegra e spensierata perché in questo periodo storico ce ne vuole tanta e non la abbiamo. Noi artisti la possiamo comunicare attraverso la musica e io faccio la mia parte. Sto bene ascoltando musica e quando la faccio cerco di fare stare bene chi mi ascolta.

Melelingue e negatività: come hai sconfitto il mondo che rema contro?

Mai dato peso agli insulti e all’hating. Tempo fa a una persona che non mi conosceva ho chiesto perché mi insultava: mi ha risposto che lo faceva perché non aveva niente da fare. Da quel momento ho capito che non bisogna dare ascolto a questa gente.

La generazione dei vent’anni coltiva i sogni oppure è schiacciata da un mondo nel quale non si ritrova?

Cerca di coltivarli in un mondo in cui non si ritrova. E’ sempre più difficile, tutto ultimamente è incentrato su guerra e pandemia, noi siamo la parte dimenticata del mondo, quasi i nostri sogni non avessero valore. Siamo costantemente ignorati ed è facile perdere l'ambizione e la voglia di raggiungere gli obiettivi.

Quali sono gli errori che più ripeti…da rituale?

Tornare su passi che dovrei evitare. Sono molto empatica e affettuosa e apprensiva e questo mi frega, mi rende ingenua nei rapporti interpersonali. Ci casco spesso, sembra quasi che lo faccia con intenzione.

L’i-phone con le sue foto è il custode della tua storia? Ogni tanto fai pulizia o conservi tutto?

Sono una conservatrice seriale. Mi affeziono tanto a qualsiasi cosa. Piango se perdo una foto o un video.

Ho un mare di domande, troppi vuoti da colmare: sei inquieta per natura o ti riferisci a un periodo particolare?

E' una roba molto generale. Soffro di disturbi dell’ansia e questo mi porta a pensare fin troppo. Nasce lì il problema con la solitudine. Mi pongo sempre quesiti su me stessa. La perfezione non la raggiungo ma non mi rassegno. I vuoti causati nel corso nella vita li conosciamo tutti.

Le tue amiche che ti chiamano cosa ti dicono?

Non mi circondo di persone che non dicono la verità. Il complimento se arriva è vero. E io faccio lo stesso con loro.

Possiamo dire che sei in fase up?

Una via di mezzo. Non totalmente, ma l'up arriverà però.

Sono appena partiti i casting per X Factor 2022: che consigli dai a chi ci sta provando?

Dimostrare una super personalità. E’ quello che vince, che ti porta avanti. Devi avere una idea bella chiara e occorre essere belli convinti di quello che si sa e si va a fare.

Che farai nelle prossime settimane?

A breve uscirà un altro singolo, ma non posso darti una data. Sui live sono ancora molto incerta, stiamo lavorando bene sul nuovo percorso e quindi non c'è fretta.