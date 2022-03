Luca Carocci ci porta al cinema col La Parte di Me

La parte di me è il nuovo singolo e video di Luca Carocci. Il brano è tratto da Serenata per chi è nervoso, l’ultimo album del cantautore, ed è inserito nella colonna sonora del film Va bene così (di cui Carocci ha curato tutte le musiche originali), esordio del regista Francesco Marioni, che ha debuttato domenica 6 marzo su Sky Cinema 2 e ora è disponibile on demand sulla piattaforma del canale.

Autore, produttore e musicista molto apprezzato della scena musicale contemporanea, Luca Carocci ha all’attivo tre album a suo nome, pubblicati con l’etichetta FioriRari. Cantautore evocativo e mai scontato, Luca Carocci muove la sua musica tra suoni caldi e avvolgenti, che abbracciano la sua scrittura delicata e sognante: “La parte di me”, è entrato a far parte del film “Va Bene Così” in un secondo momento, e l’idea di Francesco Marioni di girarne un video nel corso del quale io stesso subivo un salto temporale come succede nel film, mi ha entusiasmato subito. In qualche modo le parole del brano sembrano scritte per il film, quando in realtà il brano esisteva già. È un brano che sottolinea come l’assenza, spesso la nostra, faccia rumore. La difficoltà nell’ammettere di aver capito, il braccio di ferro continuo tra l’orgoglio e la semplicità di uno sguardo".

"Oltre alla meravigliosa colonna originale di Luca, ho avuto da subito la sensazione che il pezzo “la parte di me” fosse perfetto per rappresentare il senso del film -afferma il regista Francesco Marioni- Parla di perdita e di rimpianto con una leggerezza nella melodia che rende bello e malinconico il ricordo del passato. È un brano che fa commuovere con il sorriso sulle labbra, esattamente come il film".