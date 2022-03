Sky Arte, la musica è protagonista in Chi è Simone Cecchetti?

Quando si parla di fotografia legata ai personaggi del mondo dello spettacolo, è facile cadere nello stereotipo: la foto iconica, il personaggio famoso, un concerto storico. Guardando la copertina di un disco non pensiamo mai a chi l’ha realizzata e solo per caso intravediamo il fotografo sotto il palco, durante il concerto della nostra rockstar preferita. Eppure ci sono foto che vanno oltre e contribuiscono al ricordo e al racconto dei grandi del pop e rock nazionale e internazionale, con uno stile che supera i confini della fotografia di reportage. In “Chi è Simone Cecchetti?”, per la prima volta, il racconto è al contrario: sono le rockstar che parlano di chi, da sotto il palco e all’ombra dei riflettori, li ritrae per consegnarli all’immaginario collettivo. Il risultato è un racconto unico, fatto di aneddoti legati a uno stile fotografico che prescinde dal fotografato, una narrazione per immagini di rockstar immortalate come mai prima; un punto d’incontro inedito tra musica e fotografia, personale e riconoscibile. Quindici anni di lavorazione, tremila concerti in giro per il mondo e oltre trenta artisti italiani e internazionali per spiegare questa particolare alchimia. Gino Castaldo e Carlo Massarini guidano gli spettatori lungo una narrazione che mette insieme i pezzi di questo racconto al contrario, unico nel suo genere. Prodotto e distribuito da Erma Pictures e Nereo Film in collaborazione con Sky Arte, diretto da Emiliana Aligeri, “Chi è Simone Cecchetti” sarà in onda su Sky Arte (canali 120 e 400) il 14 marzo alle 20.05.