“Aiutami”, il mio nuovo singolo, è un brano che definirei quasi mattutino, da ascoltare in dormiveglia o con la testa tra le nuvole. Quattro occhi con due sguardi possono essere un abbraccio. Due visioni contrapposte possono essere una lo scheletro dell'altra. “Aiutami” è il secondo estratto dal mio primo album "Credendoti montagna", in uscita il 18 marzo 2022 per l’etichetta indipendente Ibexhouse, ed è una canzone per me molto importante. È stata scritta in un momento di grande cambiamento e per tutta la durata della lavorazione del disco l'ho sempre pensata come la prima traccia in scaletta, ovverosia il punto di partenza. Con questa canzone si apre l’intero discorso che viene affrontato nel disco, quindi ne è in qualche maniera la madre inconscia.



Tutte le canzoni di “Credendoti montagna” sono accomunate della volontà di indagare la dimensione onirica dell'umano e il suo inestimabile valore. Ogni canzone, infatti, è pensata come un segreto che cerca (e non trova mai del tutto) un pretesto per essere svelato. I testi, volutamente immaginifici e lontani dalla presunta oggettività della cronaca, cercano di verbalizzare le profonde verità a cui in qualche misterioso modo accediamo attraverso i sogni, senza la presunzione di riuscire a tradurle. C'è, insomma, il disorientamento tipico dei sogni. In questo senso, si può dire che "Credendoti montagna" è stato scritto e pensato per tutti i sognatori e tutte le sognatrici.



Le dieci canzoni che compongono "Credendoti montagna" sono state selezionate da un calderone di spunti nati tra la fine del 2019 e il 2020 e raggruppate solo a posteriori. Durante la quarantena imposta dalla pandemia da Covid-19, sono entrato in contatto con Alessandro Fiori, con l'aiuto del quale ho registrato l’album nel marzo del 2021 presso la Cotton Factory di Sarsina (Forlì-Cesena), in Emilia Romagna. Durante le registrazioni, la sua esperienza e il suo incredibile estro sono stati determinanti, ma non avevo dubbi su questo. Nel giro di pochi giorni, è riuscito a entrare perfettamente in linea con i miei pezzi. Gli arrangiamenti sono stati elaborati in comunione con la creatività dei miei amici musicisti Mirko Bianchini, Edoardo Dinelli e Umberto Ciccarelli, che suonano insieme a me.



La copertina dell’album, ripresa nel dare vita ai due personaggi del videoclip di “Aiutami”, nasce da un bisogno di semplicità e minimalismo. Ci piaceva giocare con immagini archetipiche, facilmente riconoscibili, che pur senza riferirsi precisamente ai contenuti del disco riuscissero ad anticiparne le intuizioni. Tutto il lavoro grafico è stato svolto da Davide Bondielli, illustratore, fotografo e pittore di talento, con il quale ho il piacere di essere amico ancora prima che collaboratore. La natura esercita senz’altro su di me un fascino particolare. Sono cresciuto in un territorio che, nel raggio di pochi chilometri, racchiude mare, montagne, laghi e colline e mi ci sento molto legato. Mi piacciono la calma e la sicurezza con cui, in questi luoghi, accadono le cose. I girati e il montaggio del video sono a opera di Umberto Ciccarelli, da un’idea che abbiamo elaborato in ulteriore compagnia di Mirko Bianchini, Erika Lucchesi e Davide Bondielli.