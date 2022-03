Anastasio, annunciate le date del Mielemedicina Tour 2022

Il giovane rapper campano, vincitore della 12esima edizione di X-Factor, Anastasio , ha annunciato le prime date del suo tour primaverile in partenza il prossimo aprile. Si chiama Mielemedicina Tour 2022 e ripercorre in musica tutti gli inediti del nuovo album Mielemedicina, uscito il 25 febbraio 2022, nonché vecchi brani cult del suo repertorio. Il Mielemedicina Tour 2022 sarà anche l’importantissima occasione per Anastasio di recuperare le date live annullate nel 2021 a causa del Covid-19. Ecco tutti gli appuntamenti in programma e come acquistare i biglietti.

Mielemedicina Tour 2022, tutti i concerti di Anastasio

“Il buon vecchio "Atto Zero tour" dopo mille slittamenti è diventato "Mielemedicina tour", ma stavolta si parte davvero. Non vedo l'ora di rivedervi, tante canzoni sono nate senza mai sentire un applauso, rimedieremo prestissimo”. È con queste parole che il rapper italiano Anastasio, rivelazione di X-Factor 12, dove vinse per il suo talento e per l’impatto del singolo La fine del mondo, ha annunciato sui social la tanto attesa partenza del suo tour nei club italiani. Serie di concerti che sarebbe già dovuta andare in scena nel 2021, poi temporaneamente congelata a causa del perdurare della pandemia. Ora Anastasio è pronto a tornare sul palco, in quella dimensione live che più di tutte ama. Sono già otto gli appuntamenti in programma, in un calendario di date in continuo aggiornamento. Ecco dove e quando saranno i concerti del Mielemedicina Tour 2022 di Anastasio:

Mercoledì 06 aprile 2022 – BOLOGNA, ESTRAGON (recupero del 07 ottobre 2021)

Giovedì 07 aprile 2022 – FIRENZE, VIPER (recupero del 08 ottobre 2021)

Giovedì 14 aprile 2022 – MILANO, FABRIQUE (recupero del 14 ottobre 2021)

Venerdì 15 aprile 2022 - TORINO - HIROSHIMA MON AMOUR (recupero del 13 ottobre 2021 c/o Venaria Reale (TO) - Teatro della Concordia)

Giovedì 21 aprile 2022 - RONCADE (TV), NEW AGE (recupero del 17 ottobre 2021 c/o HALL)

Sabato 23 aprile 2022 – TRENTO, SAMBAPOLIS (recupero del 16 ottobre 2021)

Giovedì 28 aprile 2022 – NAPOLI, DUEL (recupero del 21 ottobre 2021)

Venerdì 29 aprile 2022 - CIAMPINO (RM) - ORION (recupero del 22 e 23 ottobre 2021 c/o Spazio Rossellini)

Come anticipato dallo stesso Anastasio e dagli organizzatori degli spettacoli di Magellano Concerti, sono già riaperte le vendite dei biglietti sul circuito online di TicketOne e presso tutti i punti autorizzati sul terriorio. I ticket di ingresso precedentemente acquistati restano validi per le nuove date.