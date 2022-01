Torna Anastasio con il singolo Assurdo: “Mi piace spaziare e spiazzare”

Il rapper-cantautore, dopo due anni di silenzio, canta un viaggio fatto di immagini e parole, per raccontarsi con leggerezza, con malinconia e con sottile ironia Condividi

“Assurdo”, il ritorno Giacca sportiva e quell’aria quasi sorniona, incontriamo via web il vincitore di X Factor 2018. Anastasio ha da poco pubblicato il brano (non rap) “Assurdo”, ci dice: “È il racconto della mia vita e forse non solo, è il racconto di una condizione. Parlo dell’isolarsi principalmente nello schermo, per la precisione quando canto 'dentro questo schermo ammazza tempo mi annego e fuggo da un dolore assurdo', dove questa assurdità del dolore sta anche nel fatto che non lo sai ben definire e non sai ben definire le cause, è soltanto una condizione”. Alla domanda abbandoni il rap, risponde ridendo: “Ovviamente no!”. E continua: “Mi è sempre piaciuto spaziare tra vari stili, anche nel vecchio album c’erano brani più melodici. Sono tornato con questo pezzo perché mi piace un po' spiazzare, mi piace che ci si aspetti una cosa e io ne do un’altra e poi secondo me questo pezzo comunica a prescindere dalla forma, quello che conta è ciò che arriva”.

Anastasio e la musica approfondimento Anastasio, dalla vittoria di X Factor a Sanremo 2020 “So che il mio lavoro è questo, non ho paura di perderlo. La musica mi dà tanto su vari livelli, è uno sfogo, è il mio sport, è il mio hobby, è il mio lavoro, praticamente è tutta la mia vita. Non vuol dire che faccio musica dalla mattina alla sera, sono molto altalenante, mi piace prendermi lunghi periodi senza fare nulla, senza scrivere e senza neanche ascoltare musica. Però amo fare musica, se in una giornata non faccio nulla però ho scritto una bella strofa, sono contento, sono felice per una settimana”.

Tour e album Ci racconta dei due anni di stop dovuti alla pandemia, del fatto che inizialmente aveva pensato a una pausa di un paio di mesi e invece…Si dice felice di tornare in tour ad aprile e ammette di avere nel cassetto molti brani, presto dobbiamo aspettarci un nuovo album. Inutile chiedere il titolo, ovviamente ci abbiamo provato ma le uniche parole che siamo riusciti a estorcere sul nuovo progetto musicale sono: “Quando arriverà questo nuovo album, ancora una volta, l’obiettivo principale sarà SPIAZZARE”!

X Factor, che esperienza! approfondimento Anastasio, rap è strumento da usare al meglio “È stato il mio battesimo del fuoco, X Factor ti proietta da zero a un milione in un attimo e questo significa che è un crash test, è importante calcare un palcoscenico del genere da completo debuttante”, afferma e sottolinea: “Mi ha dato una dimensione e una consapevolezza che non avevo prima”.