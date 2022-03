Italian Jazz 4 Peace, giornata di musica per la pace domenica 13

Domenica 13 marzo è in programma una giornata di musica online e dal vivo per raccogliere fondi per le popolazioni colpite dal conflitto russo-ucraino. Dalle 9 alle 21 sulla pagina Facebook di MIDJ - Associazione Musicisti Italiani di Jazz. Poi dalle 18 alle 23dal vivo in tutte le regioni italiane. I musicisti italiani di jazz desiderano contribuire con un’azione di supporto umanitario visti i drammatici eventi che si stanno svolgendo in Ucraina. Desideriamo raccogliere fondi per aiutare tutte le popolazioni colpite dal conflitto russo-ucraino facendo la cosa che meglio sappiamo fare: suonare! La musica unisce popoli, culture, persone: il jazz da sempre è incontro e scambio, estemporanea espressione artistica che riflette la realtà del momento.

Invitiamo tutti i musicisti sensibili a questa causa a inviarci un video tramite wetranfer o google drive della durata massima di 5 minuti di musica originale e inedita a italianjazz4peace@gmail.com entro le ore 23.00 di venerdì 11 marzo.