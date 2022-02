Clean Bandit, la nuova canzone è Everything But You con A7S

Everything But You è il titolo della collaborazione dei Clean Bandit con A7S , uno degli artisti svedesi in maggior ascesa a livello internazionale.

Nel corso degli anni i Clean Bandit hanno distribuito singoli di enorme successo, tra i più amati da parte del pubblico spiccano Rather Be con Jess Glynne , Symphony con Zara Larsson e Solo con Demi Lovato .

Per quanto riguarda A7S, impossibile non citare Breaking Me con Topic e Your Love (9PM) in collaborazione con Topic e ATB.