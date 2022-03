MaLaVoglia mette un Punto e riparte verso nuovi sbagli: il video

Prendete la magia di Parigi, un viaggio di ritorno in solitaria su un Flixbus notturno partito dalla stazione di Bercy (Seine), una storia d’amore impossibile, shakerate il tutto et voilà: ecco a voi “Punto”. Punto, come quello che non ho mai avuto il coraggio di porre su un passato che non mi apparteneva più. E come puoi pensare di amare di nuovo se prima non impari ad amare tutto di te, anche quello che hai sempre considerato così sbagliato? Come puoi pensare di amare se non lasci andare tutto ciò che non ti appartiene più, ma al quale sei così ostinatamente legato? Ci leghiamo a quel maledetto “senno di poi” per paura di guardare avanti, perché a volte, per vivere veramente come vorremmo ci vuole coraggio. Così, mentre camminavo per le vie di Parigi “con i miei film in testa” mi resi conto di essere nel posto e nel momento sbagliato. Non ho mai saputo lei come fosse vestita, che profumo avesse e neanche come sarebbero andate le cose tra noi… perché a quell’appuntamento con lei scelsi di non andare. Non le avrei dato amore e nemmeno il meglio di me.



Presi il primo mezzo che trovai e tornai in Italia. Volevo fare pace con me stesso, coi miei mostri, coi miei rimorsi e con tutte quelle guerre interiori che avevo lasciato in sospeso. Mi chiusi in casa per dei giorni e decisi di guardarmi dentro come non avevo mai fatto, spogliandomi di tutte le scuse, le abitudini e le comodità con le quali infarcivo la mia quotidianità. Chiamo la mia amica Roberta Giallo e le racconto di questo vissuto, di questa canzone che prendeva forma, di tutte queste emozioni che non sapevo neanche più canalizzare. Chiedevo aiuto. “Ti aiuto io!”, mi dice. Mischiamo le idee e grazie a lei trovo una nuova chiave di lettura della cosa. Il risultato è una canzone vera, nuda, piena di incroci e incontri sfiorati. Proprio come quello tra me e Roberta in una delle scene finali del video in Piazza delle Sette chiese a Bologna.

“Punto” vuole essere un invito per tutti a mettere la parola fine su tutte le cose che non riusciamo mai a chiudere, per mancanza di coraggio, pigrizia e perché il più delle volte, ai cambiamenti che invochiamo ogni giorno, non sappiamo adattarci.



“Punto” è una fine e allo stesso tempo un inizio, come se ci svegliassimo da un lungo sonno con la consapevolezza di non aver più vissuto per troppo tempo. L’idea del video, girato tra Pavia e Bologna, (regia e montaggio di Cesare Bobbiesi) è proprio quella di pormi all’interno di un sogno nel quale, al mio risveglio, il mio passato e tutto ciò che non avevo più saputo lasciare indietro ne rimane finalmente intrappolato, risolto. In fondo siamo solo di passaggio, come “piccole barche sul mare”. E allora spiego le vele e seguo il vento. Se devo essere solo di passaggio, voglio passare al meglio. “Dai ripartiamo, verso nuovi sbagli…”.