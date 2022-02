I Massive Attack stanno per ritornare in Italia, dove alla fine di giugno sono previste tre loro date che faranno la gioia dei fan (che da troppo tempo, complice anche la pandemia, non sentivano esibirsi dal vivo la band britannica che è sinonimo del genere trip hop).



I tre live del gruppo fondato a Bristol nel 1987 si terranno il 21 giugno a Roma alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica; il 22 al Milano Summer Festival (all’Ippodromo Snai San Siro); il 24 al Ferrara Summer Festival, in piazza Trento e Trieste, come è stato annunciato da Live Nation.



L’ultima volta in cui Robert Del Naja e Grant Marshall, gli attuali componenti dei Massive Attack, hanno suonato in Italia è stata nel 2019, allora per celebrare i vent'anni del loro album iconico, Mezzanine.



Il gruppo è nato negli anni '80 ponendosi inizialmente come una specie di "collettivo musicale”. La musica dei Massive Attack è infatti sempre stata arricchita da camei da chapeau, con collaborazioni di artisti del calibro di Madonna e Sinéad O'Connor, tra gli altri.