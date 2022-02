Sade Mangiaracina live al Blue Note in trio insieme a Chiara Galiazzo

Debutto al Blue Note di Milano il 27 febbraio della pianista Sade Mangiaracina alla guida del suo trio composto da Marco Bardoscia al contrabbasso, Gianluca Brugnano alla batteria con un ospite davvero speciale, la cantante Chiara Galiazzo, vincitrice della sesta edizione di XFactor, più volte sul palco del festival di Sanremo e vincitrice del Wind Music Award del 2013. La scaletta in programma propone estratti dai due ultimi e rilevanti lavori discografici di Sade, ampiamente premiati dalla critica e pubblicati dalla Tǔk Music: Le mie donne (2018) ispirato da alcune importanti figure femminili del Novecento come Anna Frank, Coco Chanel e Frida Kahlo, e Madiba (2021) invece dedicato e donato al simbolo della lotta per dei diritti umani, Nelson Mandela.



Il senso dell’incontro di questo concerto-evento vive nella creatività dell’arte musicale capace di inviare messaggi chiari ed univoci. Sade e Chiara affermano che “la nostra musica si incontra sui temi dell’amore per le persone ma specialmente per la terra sopra la quale viviamo”. Anche per questo hanno scelto di intitolare la serata Ti meriti un amore. Il concerto segna anche l'inizio della collaborazione tra Pannonica, agenzia di management di Paolo Fresu e Tǔk Music, l'etichetta del trombettista con la creazione della sezione panTǔk all'interno dell'agenzia.



Per la prima volta nel mondo del jazz italiano un’agenzia di management e una casa discografica uniscono le forze al fine di moltiplicare le opportunità di crescita e sviluppo dei propri talenti emergenti: all’interno di Pannonica è stata quindi creata una sezione che si occuperà di sviluppare e promuovere gli artisti mettendo in moto un circolo virtuoso che sfrutti al meglio le potenzialità offerte dalla pubblicazione del disco e dall’attività live di modo che possano beneficiarne reciprocamente.