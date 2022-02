Podcast Popstar, puntata speciale: i protagonisti dell'Halftime Show

Puntata speciale del podcast "Popstar" dedicata all'appuntamento sportivo più seguito d'America. Benvenuti al So.Fi Stadium, benvenuti al Super Bowl LVI halftime show. Nell’intervallo tra il secondo ed il terzo tempo della finale delle finali tra i Los Angeles Rams e i Cincinnati Bengals, va in scena lo show più atteso dell’anno: Dr.Dre, Eminem, Mary J Blige, Snoop Doog e Kendrick Lamar sono pronti a far ballare non solo Los Angeles, ma tutto il mondo. Mettetevi comodi, lo spettacolo sta per iniziare!

La partita più attesa dell’anno. Lo show musicale più visto degli Stati Uniti d’America. Artisti che preparano ogni dettaglio da settimane: tutto deve essere perfetto, nessun errore è concesso. Benvenuti al 56mo Super Bowl, welcome to California. SoFi Stadium, Inglewood: si gioca la finale delle finali, tra i Rams, squadra proprio della Città degli Angeli, e i Cincinnati Bengals. Ma soprattutto Super Bowl significa Halftime Show.

Guess who's back?

E quest’anno “guess who’s back”? Chi è tornato? Quattro artisti capitanati da un re della musica rap, o meglio un “Dottore”: perché Dr Dre guiderà sul palco dello stadio di Inglewood, nella sua California, Eminem, Mary J Blige, Snoop Doog e Kendrick Lamar. Il gruppo delle meraviglie, un tripudio di musica rap, pop, r’n’b.

Un appuntamento perfetto in perfetto "California Style" a cui è interamente dedicata la puntata di "Popstar", il podcast sulle star della musica pop (e non solo). Welcome to the pop show!