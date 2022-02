Alek narra in X4 (e nella playlist) le pene d'amore di una sedicenne

Frah Quintale - Sempre bene

Una di quelle canzoni che vorresti ascoltare disteso su un prato a guardare le stelle, senza pensieri che vagano per la testa e senza preoccupazioni. È un pezzo che ho molto a cuore in quanto mi dà una sorta di speranza, la frase “ricordami di stare sempre bene anche senza te” la vedo come un promemoria, devo ricordarmi che sono abbastanza anche senza una determinata persona al mio fianco.



Franco 126 - Ieri l’altro

È stato il brano che mi ha fatto scoprire il mondo della musica indie, da qui è iniziato tutto. Mi trasmette un senso di nostalgia, non manca mai nelle mie cuffiette la mattina, mentre sono in autobus diretta a scuola. Mi fa iniziare meglio la giornata, anche se in sé è una delle canzoni più malinconiche che abbia mai sentito.



Gazzelle - Non sei tu

Ci siamo tutti sentiti così almeno una volta, fare il possibile per dimenticare una persona, ma rendersi conto che nessuno colma il vuoto che riempie quella. Ecco, questa è una di quelle canzoni che vorrei urlare a squarciagola per fargli capire che nessuno sarà mai come lui.



Gemitaiz feat Venerus & Franco 126 - Senza di me

“Prendimi a pugni il cuore se ritorno di nuovo da te”. Mi sono trovata tante volte a voler tornare da qualcuno nonostante mi avesse fatto del male, questa canzone, però, mi fa capire che non ne vale la pena, e mai ne varrà.



M.e.r.l.o.t. - Ventitre

Il brano a cui sono più affezionata in assoluto, descrive pienamente quello che vorrei dire a tutti, soprattutto a quei quattro, a cui ho dedicato una canzone. M.e.r.l.o.t. in questo brano funge da interlocutore, mi ruba le parole dalla bocca e le trasforma in una canzone, che esprime tutta la rabbia e la frustrazione che si prova durante una delusione d’amore.



PSICOLOGI - Sto bene

È una canzone che mi trasmette molte vibes positive, mentre la ascolto penso a tutte quelle persone che mi strappano un sorriso nonostante io magari abbia la giornata storta, a tutte quelle persone che mi fanno stare bene.



Trippie Redd - leray

Di questa canzone mi affascina molto il testo, mi ci rispecchio pienamente, è come se raccontasse una parte di me, ricordo di averla scoperta qualche anno fa, e ne sono ancora ossessionata.



Zero assoluto - Per dimenticare

La cosa che mi piace di più di questo brano è il paradosso che si crea tra la base e il testo, la base di per sé è allegra, trasmette felicità, mentre il testo è l’esatto opposto. Mi fa ricordare, infatti, come mi autoconvincessi di essere felice all’interno di una relazione, di amicizia o amorosa, mentre non lo ero affatto.



Marracash - Dubbi

Questo pezzo non parla propriamente di amore, ma su esso Marracash cita una frase: “L’amore di cui parla, cioè stringere una cosa forte fino a soffocarla”. Delle volte ci facciamo del male stando con una persona, ma, come viene spesso detto, l’amore rende ciechi, non ce ne rendiamo conto.



Cesare Cremonini - Poetica

Non so nemmeno io quante volte ho ascoltato questa canzone, è un capolavoro, non c’è niente da dire. Penso sia uno di quei brani di cui non mi stancherò mai, mi trasmette una quantità smisurata di serotonina.