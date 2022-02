Arriva American Night, il nuovo singolo di Anastacia

Il brano è stato scritto per l’omonimo film di Alessio Della Valle, che presto arriverà nelle sale cinematografiche italiane. American Night è stato presentato in anteprima mondiale, lo scorso settembre, durante la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia

L’incontro

Energia e simpatia, sono le prime parole che ci vengono in mente quando Anastacia collegata dalla sua abitazione di Miami, appare sullo schermo del nostro computer, lei subito saluta: “Ciao, grazie per avermi voluta con voi”. L’atteggiamento è quello di chi sa cosa significhi lavorare e per questo ha grande rispetto per il mestiere altrui. Non ha modi da diva, lei è una pop star/ cantautrice.



“Parlando di American Night, mi hanno chiamato per scrivere una canzone. Non avevo visto il film, avevo una traccia di poche frasi, un film “pazzo”, con del romanticismo, dell’azione, c’è una love story che si voleva valorizzare con la canzone che avrei scritto. Si doveva intitolare American Night, ero elettrizzata all’idea di scrivere per un film che non avevo ancora visto, è stata una vera e propria sfida per me”. Continua sottolineando quanto sia stata un'esprienza "diversa", ammette di essere stata nervosa quando ha presentato al regista il suo lavoro. Sensazioni nuove per lei…

Alla domanda quando uscirà un suo prossimo album risponde così: “Farò uscire della mia nuova musica quest’anno. Uscirà un nuovo singolo probabilmente, è difficile dirlo, sono sempre nervosa, ma diciamo tra aprile e maggio”. Impossibile non chiederle quando la potremo rivedere live in concerto: “Tornerò in tour in Italia a settembre con "I'm Outta Lockdown“. Signore e signori il titolo parla da solo, saremo insieme, fuori dal lockdown, cantando insieme Italia!”.